Keserli ve tornavidalı kıskançlık kavgası
Aksaray'da eski eşi, sevgilisi ve ailesiyle kıskançlık nedenli kavgaya tutuşan Ali D.'nin kafasından yaralandı. Kavgada Ali D.'nin başına da keserle vuran kişinin ise Mücahit A. olduğu, kardeşi M.A.'nın (16) suçu üstlenmek istediği belirlendi.
Şamlı Mahallesi’nde Ali D., bir hafta önce boşandığı 3 çocuğunun annesi G.B., sevgilisi Mücahit A., Mücahit A.'nın babası Yılmaz A. ve kardeşi M.A. ile yolda karşılaştı.
Taraflar arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.