Keserli ve tornavidalı kıskançlık kavgası

Şamlı Mahallesi’nde Ali D., bir hafta önce boşandığı 3 çocuğunun annesi G.B., sevgilisi Mücahit A., Mücahit A.'nın babası Yılmaz A. ve kardeşi M.A. ile yolda karşılaştı.

Taraflar arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.