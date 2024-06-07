Keserli ve tornavidalı kıskançlık kavgası

Aksaray'da eski eşi, sevgilisi ve ailesiyle kıskançlık nedenli kavgaya tutuşan Ali D.'nin kafasından yaralandı. Kavgada Ali D.'nin başına da keserle vuran kişinin ise Mücahit A. olduğu, kardeşi M.A.'nın (16) suçu üstlenmek istediği belirlendi.

Keserli ve tornavidalı kıskançlık kavgası - 1

Şamlı Mahallesi’nde Ali D., bir hafta önce boşandığı 3 çocuğunun annesi G.B., sevgilisi Mücahit A., Mücahit A.'nın babası Yılmaz A. ve kardeşi M.A. ile yolda karşılaştı.

Taraflar arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.

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Keserli ve tornavidalı kıskançlık kavgası - 2

Arbedede Ali D., keserle başına aldığı darbe sonrası yaralandı. Yaralanan Ali D. tornavidayla M.A.'yı göğsünden, Yılmaz A.'yı da bacağından yaraladı.

Keserli ve tornavidalı kıskançlık kavgası - 3

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 3 kişi, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yılmaz A. ve M.A., tedavilerinin ardından taburcu oldu.

Keserli ve tornavidalı kıskançlık kavgası - 4

GÖZALTIONA ALINDILAR

Polis, G.B., Mücahit A., Yılmaz A. ve M.A.'yı gözaltına aldı.

Keserli ve tornavidalı kıskançlık kavgası - 5

Kavganın kıskançlık nedeniyle çıktığı öne sürülürken, suçu üstlenmek isteyen M.A., Ali D.'nin başına keserle vurduğunu söyledi. Mobese kameralarını inceleyen polis, Ali D.'ye vuran kişinin Mücahit A. olduğunu saptadı.

G.B., Yılmaz A. ve M.A., ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Ali D.'nin tedavisinden sonra gözaltına alınacağı belirtildi. Ali D. ve Mücahit A.'nın emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

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