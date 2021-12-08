Kesilmeyi bekleyen atlar kasabın elinden son anda kurtarıldı

Sakarya’nın Arifiye ilçesinden geçmekte olan Sakarya Nehri kenarında yaklaşık 10 kişilik grubun at kestiği yönünde gelen ihbarları değerlendiren jandarma ekiplerince gerçekleştirilen baskında yaklaşık 40 adet at bulundu. Bıçak, masat, el kantarı, ilaç ve enjektörün de ele geçirildiği olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Haberler - İHA 08.12.2021 - 10:27

Kesilmeyi bekleyen atlar kasabın elinden son anda kurtarıldı - 1

’nın Arifiye ilçesi Kumbaşı Mahallesi mevkiinden geçen Sakarya Nehri kenarında 10 kişilik bir grubun at kestiği yönünde jandarma ekiplerine ihbar yapıldı.

Kesilmeyi bekleyen atlar kasabın elinden son anda kurtarıldı - 2

İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri bölgeye ulaştığında yaklaşık 40 adet at buldu. E.H. (37) isimli şahsın atları farklı illerden TIR vasıtası ile getirdiği tespit edildi.

Kesilmeyi bekleyen atlar kasabın elinden son anda kurtarıldı - 3

Atları ticari ve yetiştirme amaçlı temin ettiğini söyleyen şahsın yanında akrabaları Y.Y. (40), E.H. (20), S.Y. (15), H.K. (32) ve İ.H. (25) isimli kişilerin de bulunduğu tespit edildi.

Kesilmeyi bekleyen atlar kasabın elinden son anda kurtarıldı - 4

Olay yerinde yapılan çalışmalarda herhangi bir kaçak at kesme işleminin görülmediği fakat şahıslara ait araçta yapılan kontrollerde ise E.H.’ye ait; bıçak, masat, poşet, el kantarı (tartı), ilaç, enjektör ve demir askı gibi kasap aletleri bulundu.

Kesilmeyi bekleyen atlar kasabın elinden son anda kurtarıldı - 5

Bölgedeki atlardan 5 adedinin yerde yattığı, ölmek üzere olduğu ve sağ olanların ise bakımsız olduğu da dikkat çekti.

Kesilmeyi bekleyen atlar kasabın elinden son anda kurtarıldı - 6

Konuyla ilgili soruşturma başlatılırken, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Zabıta timleri ve Arifiye İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerince ise idari işlem başlatıldı.

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