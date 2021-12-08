Kesilmeyi bekleyen atlar kasabın elinden son anda kurtarıldı

Haberler - İHA 08.12.2021 - 10:27
Sakarya’nın Arifiye ilçesi Kumbaşı Mahallesi mevkiinden geçen Sakarya Nehri kenarında 10 kişilik bir grubun at kestiği yönünde jandarma ekiplerine ihbar yapıldı.
İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri bölgeye ulaştığında yaklaşık 40 adet at buldu. E.H. (37) isimli şahsın atları farklı illerden TIR vasıtası ile getirdiği tespit edildi.
Atları ticari ve yetiştirme amaçlı temin ettiğini söyleyen şahsın yanında akrabaları Y.Y. (40), E.H. (20), S.Y. (15), H.K. (32) ve İ.H. (25) isimli kişilerin de bulunduğu tespit edildi.
Olay yerinde yapılan çalışmalarda herhangi bir kaçak at kesme işleminin görülmediği fakat şahıslara ait araçta yapılan kontrollerde ise E.H.’ye ait; bıçak, masat, poşet, el kantarı (tartı), ilaç, enjektör ve demir askı gibi kasap aletleri bulundu.
Bölgedeki atlardan 5 adedinin yerde yattığı, ölmek üzere olduğu ve sağ olanların ise bakımsız olduğu da dikkat çekti.
Konuyla ilgili soruşturma başlatılırken, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Zabıta timleri ve Arifiye İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerince ise idari işlem başlatıldı.