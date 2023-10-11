Kıdem tazminatı kalkacak mı? Bakan Işıkhan'dan kıdem tazminatı açıklaması

Kıdem tazminatında sistem değişikliği iddialarına ilişkin soruya Işıkhan, "Bakanlık olarak böyle bir çalışmamız yok. İşçilerimiz, işverenlerimiz, sendikalarımız rahat olsunlar. Orta Vadeli Program'da da aslında ifade ettiğimiz bir cümle yer almamakta. Şu an bir çalışmamız yok. Bakanlığımızın ilerleyen zaman içerisinde de bir çalışması söz konusu değil." yanıtını verdi.



Bakanlığında tüm çalışmaların sosyal diyalog çerçevesinde gerçekleştirildiğini belirten Işıkhan, çalışma hayatını ilgilendiren konularda işçi ve işveren temsilcileriyle istişarelerde bulunarak bakanlığın sosyal boyutunu da güçlendirdiklerini söyledi.



