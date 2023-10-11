Kıdem tazminatı kalkacak mı? Bakan Işıkhan'dan kıdem tazminatı açıklaması

Herhangi bir iş sözleşmesinin kıdem tazminatını gerektiren bir nedenle feshi durumunda, çalışılan her tam yıl için 30 günlük brüt ücret tutarında kıdem tazminatı ödenmekte. Son günlerde ise bu uygulamaya dair bir takım iddialar var. Peki, kıdem tazminatı kalkacak mı?

Kıdem tazminatı kalkacak mı? Bakan Işıkhan'dan kıdem tazminatı açıklaması - 1

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bir süredir kamuoyunun gündeminde yer alan kıdem tazminatı hakkında konuştu. Bakan Işıkhan, kıdem tazminatında sistem değişikliği iddialarına ilişkin son noktayı koydu. İşte, kıdem tazminatında son durum...

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Kıdem tazminatı kalkacak mı? Bakan Işıkhan'dan kıdem tazminatı açıklaması - 2

KIDEM TAZMİNATI KALKACAK MI?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilere yapılacak 5 bin liralık ödemeyle ilgili önergenin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulacağını bildirdi.

Bakan Işıkhan, kıdem tazminatında sistem değişikliği iddialarına ilişkin de konuştu.

Kıdem tazminatı kalkacak mı? Bakan Işıkhan'dan kıdem tazminatı açıklaması - 3

Kıdem tazminatında sistem değişikliği iddialarına ilişkin soruya Işıkhan, "Bakanlık olarak böyle bir çalışmamız yok. İşçilerimiz, işverenlerimiz, sendikalarımız rahat olsunlar. Orta Vadeli Program'da da aslında ifade ettiğimiz bir cümle yer almamakta. Şu an bir çalışmamız yok. Bakanlığımızın ilerleyen zaman içerisinde de bir çalışması söz konusu değil." yanıtını verdi.

Bakanlığında tüm çalışmaların sosyal diyalog çerçevesinde gerçekleştirildiğini belirten Işıkhan, çalışma hayatını ilgilendiren konularda işçi ve işveren temsilcileriyle istişarelerde bulunarak bakanlığın sosyal boyutunu da güçlendirdiklerini söyledi.

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