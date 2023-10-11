Kıdem tazminatı kalkacak mı? Bakan Işıkhan'dan kıdem tazminatı açıklaması
Herhangi bir iş sözleşmesinin kıdem tazminatını gerektiren bir nedenle feshi durumunda, çalışılan her tam yıl için 30 günlük brüt ücret tutarında kıdem tazminatı ödenmekte. Son günlerde ise bu uygulamaya dair bir takım iddialar var. Peki, kıdem tazminatı kalkacak mı?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bir süredir kamuoyunun gündeminde yer alan kıdem tazminatı hakkında konuştu. Bakan Işıkhan, kıdem tazminatında sistem değişikliği iddialarına ilişkin son noktayı koydu. İşte, kıdem tazminatında son durum...