Kılıçdaroğlu, Akşener ve Davutoğlu selin vurduğu Şanlıurfa'da

Pek çok sorunun olduğunu bildiklerini söyleyen Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Ağır sorunların faturalarını sade vatandaş ödüyor, bunu da biliyoruz. İnsanlar hayatlarını kaybetti, bunu da biliyoruz, görüyoruz, okuyoruz, dinliyoruz. Şikayetler var, onları da dinliyoruz. Bir ülke iyi yönetilirse afetlere karşı dirençli kentler oluşur.

Efendim, su mu olur, sel mi olur, aşırı rüzgar mı olur, deprem mi olur, dirençli kentler yaratmak zorundasınız. Bunları yaratmadığınız zaman siz bu ülkeyi neden yönetiyorsunuz? Nasıl yönetiyorsunuz. Şurada az önce gördük. Alt geçit yapmışlar. Ya bir pompayı getirmek için suyu boşaltmak için Allah aşkına söyler misiniz saatlerce beklenir mi? Bu nasıl bir yönetim anlayışıdır? Bu nasıl bir devlet yönetimidir?