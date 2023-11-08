Kılıçdaroğlu'ndan CHP Genel Merkez personeline veda

CHP Genel Başkanlığı görevini Özgür Özel'e teslim edecek Kemal Kılıçdaroğlu, parti personeliyle vedalaştı.

Kılıçdaroğlu'ndan CHP Genel Merkez personeline veda - 1

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkez personeli ile vedalaştı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Kılıçdaroğlu'ndan CHP Genel Merkez personeline veda - 2

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Parti Meclisi salonunda düzenlenen törene katılan Kılıçdaroğlu, çalışanlarla bir süre sohbet etti.

Kılıçdaroğlu'ndan CHP Genel Merkez personeline veda - 3

Daha sonra kendisini uğurlamaya gelen personelle hatıra fotoğrafı çektiren Kılıçdaroğlu'na, çiçek takdim edildi.

Kılıçdaroğlu'ndan CHP Genel Merkez personeline veda - 4
Kılıçdaroğlu'ndan CHP Genel Merkez personeline veda - 5
Kılıçdaroğlu'ndan CHP Genel Merkez personeline veda - 6
Kılıçdaroğlu'ndan CHP Genel Merkez personeline veda - 7
Kılıçdaroğlu'ndan CHP Genel Merkez personeline veda - 8
Kılıçdaroğlu'ndan CHP Genel Merkez personeline veda - 9
Kılıçdaroğlu'ndan CHP Genel Merkez personeline veda - 10
Kılıçdaroğlu'ndan CHP Genel Merkez personeline veda - 11
Kılıçdaroğlu'ndan CHP Genel Merkez personeline veda - 12
Kılıçdaroğlu'ndan CHP Genel Merkez personeline veda - 13
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