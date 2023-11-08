Kılıçdaroğlu'ndan CHP Genel Merkez personeline veda
CHP Genel Başkanlığı görevini Özgür Özel'e teslim edecek Kemal Kılıçdaroğlu, parti personeliyle vedalaştı.
Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkez personeli ile vedalaştı.
Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkez personeli ile vedalaştı.
CHP'den yapılan açıklamaya göre, Parti Meclisi salonunda düzenlenen törene katılan Kılıçdaroğlu, çalışanlarla bir süre sohbet etti.
Daha sonra kendisini uğurlamaya gelen personelle hatıra fotoğrafı çektiren Kılıçdaroğlu'na, çiçek takdim edildi.