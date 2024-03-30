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Kilis Belediye başkan adayları kimlerdir? Kilis Belediyesi hangi partide? Kilis Belediye başkanı kimdir?

Kilis Belediyesi hangi partide? Kilis Belediye Başkanı kimdir? 31 Mart 2024 Türkiye Yerel Seçimleri Kilis Belediye Başkanı adayları kimlerdir? 2019 yerel seçim sonuçlarında Kilis Belediyesini hangi parti kazandı ve Kilis Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Kilis yerel seçim sonuçları..

Kilis Belediye başkan adayları kimlerdir? Kilis Belediyesi hangi partide? Kilis Belediye başkanı kimdir? - 1

KİLİS BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde Kilis Belediye Başkanlığını 23.538 alınan oy ve %47.26 oy oranı ile AK Parti adayı MEHMET ABDİ BULUT kazanmıştır. Bulut'un vefatı ardından görevi Servet Ramazan devraldı. 

Kilis Geneli
Kazanılan Belediye Sayısı (İLÇE)

  • AK Parti 4

TÜRKİYE HABERLERİ

Kilis Belediye başkan adayları kimlerdir? Kilis Belediyesi hangi partide? Kilis Belediye başkanı kimdir? - 2

KİLİS BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Kilis Belediyesi Başkan Servet Ramazan kimdir?


1966 yılında Kilis ili Merkez ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Kilis’te tamamladı.
Kilis Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nde 1984 yılında göreve başladı.

1984-2005 yılları arasında Fen İşleri Müdürlüğü’nün çeşitli birimlerinde (Kamulaştırma-Emlak-İnşaat Ruhsatı-Şehir Planlama-İnşaat Kontrollük-Altyapı Projelendirme vb.) görev aldı.

2005-2012 yılları arasında Kilis Belediyesi Fen İşleri Müdürü olarak görev yaptı.

2012 -2014 yılları arasında Kilis Belediyesi teknik birimlerden sorumlu Başkan Yardımcılığı görevine getirildi ve 2016 yılında Kilis Belediyesi’nden emekli oldu.

2019 yılı Yerel Seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi’nden meclis üyesi seçilerek teknik birimlerinden sorumlu Başkan Yardımcısı olarak göreve başladı.

22.10.2020 tarihinde Belediye Meclisince yapılan oylama ile Belediye Başkanı seçildi.
Evli ve üç çocuk babasıdır.
Kilis Belediye başkan adayları kimlerdir? Kilis Belediyesi hangi partide? Kilis Belediye başkanı kimdir? - 3

KİLİS BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

Kilis Belediye başkan adayları kimlerdir? Kilis Belediyesi hangi partide? Kilis Belediye başkanı kimdir? - 4

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