Kilis Belediye başkan adayları kimlerdir? Kilis Belediyesi hangi partide? Kilis Belediye başkanı kimdir?
Kilis Belediyesi hangi partide? Kilis Belediye Başkanı kimdir? 31 Mart 2024 Türkiye Yerel Seçimleri Kilis Belediye Başkanı adayları kimlerdir? 2019 yerel seçim sonuçlarında Kilis Belediyesini hangi parti kazandı ve Kilis Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Kilis yerel seçim sonuçları..
KİLİS BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde Kilis Belediye Başkanlığını 23.538 alınan oy ve %47.26 oy oranı ile AK Parti adayı MEHMET ABDİ BULUT kazanmıştır. Bulut'un vefatı ardından görevi Servet Ramazan devraldı.
Kilis Geneli
Kazanılan Belediye Sayısı (İLÇE)
- AK Parti 4