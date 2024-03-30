Kilis Belediye başkan adayları kimlerdir? Kilis Belediyesi hangi partide? Kilis Belediye başkanı kimdir?

KİLİS BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Kilis Belediyesi Başkan Servet Ramazan kimdir?

1966 yılında Kilis ili Merkez ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Kilis’te tamamladı.Kilis Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nde 1984 yılında göreve başladı.1984-2005 yılları arasında Fen İşleri Müdürlüğü’nün çeşitli birimlerinde (Kamulaştırma-Emlak-İnşaat Ruhsatı-Şehir Planlama-İnşaat Kontrollük-Altyapı Projelendirme vb.) görev aldı.2005-2012 yılları arasında Kilis Belediyesi Fen İşleri Müdürü olarak görev yaptı.2012 -2014 yılları arasında Kilis Belediyesi teknik birimlerden sorumlu Başkan Yardımcılığı görevine getirildi ve 2016 yılında Kilis Belediyesi’nden emekli oldu.2019 yılı Yerel Seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi’nden meclis üyesi seçilerek teknik birimlerinden sorumlu Başkan Yardımcısı olarak göreve başladı.22.10.2020 tarihinde Belediye Meclisince yapılan oylama ile Belediye Başkanı seçildi.Evli ve üç çocuk babasıdır.