Kilisede pastöre tokat attı, “hoşgörüsünü denedim” dedi

Pastör Artun Tokatlı ise olay nedeniyle kilise olarak çok üzüldüklerini söyledi.

Münferit bir olay olarak değerlendirdikleri konuyla ilgili emniyet ve başsavcılığın hassasiyet gösterdiğini anlatan Tokatlı, şunları söyledi:

“Kilisemizdeki pazar ibadetimizde maalesef münferit, üzücü bir olay oldu. Akıl sağlığı kısmen yerinde olmayan bir şahıs tarafından saldırıya uğradık. Biz kilise olarak çok üzüldük bu duruma. Aynı zamanda gerek emniyet ve başsavcılık oldukça bu konuya karşı hassas davrandılar. Gerekli bütün ilgiyi gösterdiler. Şahıs kiliseye girdiği andan itibaren tuhaf durumdaydı. Dua sırasında Türkçe Fatiha duasını okudu. Baştan belli bir niyeti vardı. Biz dikkat etmeye çalıştık ama yine de şahıs saldırmaya, vurmak istedikten sonra belli bir yere kadar tedbir alabildik. Şahıs bana vurduktan sonra etkisiz hale getirdim. Kalabalıktı, ibadetin sonunda henüz kilise üyeleri henüz inmemişlerdi aşağıya. Şahsı etkisiz hale getirerek polisi aradık.”