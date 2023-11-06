Kilisede pastöre tokat attı, “hoşgörüsünü denedim” dedi

Eskişehir’de bir kilisedeki ayin sırasında, kilise pastörüne tokat atan saldırgan, cemaat tarafından yakalanıp polise teslim edildi. İlhan Önder isimli saldırgan, savcılık ifadesinde, “Vaazda Hristiyanlığın hoşgörü dini olduğunu, örnek olarak birisinin kendisine vurduğu zaman ona karşılık vermemesi gerektiğini, hatta yüzünü uzatması gerektiğine dair sözler söyledi. Kötülük yapanları Hristiyanların ödüllendireceğini ve affedileceğini söyledi. Gerçekten ödül verilip verilmeyeceğini denemek için tokat attım.” dedi. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Önder, başsavcılık kararıyla adli psikiyatri servisine yatırıldı.

Kilisede pastöre tokat attı, “hoşgörüsünü denedim” dedi - 1

Eskişehir’in Odunpazarı ilçesindeki bir kilisede, kilise pastörüne tokat atan kişi, cemaat tarafından yakalanıp polise teslim edildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Kilisede pastöre tokat attı, “hoşgörüsünü denedim” dedi - 2

Olay 30 Ekim günü yaşandı.

İlhan Önder, Odunpazarı’ndaki Protestan kilisesine gitti. Pazar ayini sırasında içeride dolaşan Önder, bir süre sonra kilise pastörü Artun Tokatlı’nın yanına gidip tokat attı.

Kilisedekiler tarafından yakalanarak bir odaya kapatılan Önder, çağırılan polis ekiplerince gözaltına alındı.
Kilisede pastöre tokat attı, “hoşgörüsünü denedim” dedi - 3

Sağlık kontrolünden geçirilerek Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi’ne götürülen Önder, işlemlerinin ardından “din görevlisini kasten yaralama” suçundan sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Önder daha sonra ise başsavcılık kararıyla akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespit edilmesi amacıyla Eskişehir Şehir Hastanesi Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Servisi’ne yatırıldı.

Şüpheli Önder, sorgusunda amacının pastöre zarar vermek olmadığını öne sürdü.

Kilisede pastöre tokat attı, “hoşgörüsünü denedim” dedi - 4

"HOŞGÖRÜ TESTİ" SAVUNMASI

“Hoşgörü testi” yaptığını söyleyen Önder, “Kilisede Artun ilahiler okudu, İncil’den sözler söyledi. Hatta Hıristiyanlığın hoşgörü dini olduğunu, örnek olarak birisinin kendisine vurduğu zaman ona karşılık vermemesi gerektiğini, hatta yüzünü uzatması gerektiğine dair sözler söyledi. Kötülük yapanları Hıristiyanların ödüllendireceğini ve affedileceğini söylediği için heyecanlandı. Gerçekten ödül verilip verilmeyeceğini denemek için papaz Artun’un yüzüne tokat attım.” ifadelerini kullandı.

Önder daha sonra bir odaya kapatıldığını anlattı.
Kilisede pastöre tokat attı, “hoşgörüsünü denedim” dedi - 5

Pastör Artun Tokatlı ise olay nedeniyle kilise olarak çok üzüldüklerini söyledi.

Münferit bir olay olarak değerlendirdikleri konuyla ilgili emniyet ve başsavcılığın hassasiyet gösterdiğini anlatan Tokatlı, şunları söyledi:

“Kilisemizdeki pazar ibadetimizde maalesef münferit, üzücü bir olay oldu. Akıl sağlığı kısmen yerinde olmayan bir şahıs tarafından saldırıya uğradık. Biz kilise olarak çok üzüldük bu duruma. Aynı zamanda gerek emniyet ve başsavcılık oldukça bu konuya karşı hassas davrandılar. Gerekli bütün ilgiyi gösterdiler. Şahıs kiliseye girdiği andan itibaren tuhaf durumdaydı. Dua sırasında Türkçe Fatiha duasını okudu. Baştan belli bir niyeti vardı. Biz dikkat etmeye çalıştık ama yine de şahıs saldırmaya, vurmak istedikten sonra belli bir yere kadar tedbir alabildik. Şahıs bana vurduktan sonra etkisiz hale getirdim. Kalabalıktı, ibadetin sonunda henüz kilise üyeleri henüz inmemişlerdi aşağıya. Şahsı etkisiz hale getirerek polisi aradık.”
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