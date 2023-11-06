Kilisede pastöre tokat attı, “hoşgörüsünü denedim” dedi
Eskişehir’de bir kilisedeki ayin sırasında, kilise pastörüne tokat atan saldırgan, cemaat tarafından yakalanıp polise teslim edildi. İlhan Önder isimli saldırgan, savcılık ifadesinde, “Vaazda Hristiyanlığın hoşgörü dini olduğunu, örnek olarak birisinin kendisine vurduğu zaman ona karşılık vermemesi gerektiğini, hatta yüzünü uzatması gerektiğine dair sözler söyledi. Kötülük yapanları Hristiyanların ödüllendireceğini ve affedileceğini söyledi. Gerçekten ödül verilip verilmeyeceğini denemek için tokat attım.” dedi. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Önder, başsavcılık kararıyla adli psikiyatri servisine yatırıldı.
Eskişehir’in Odunpazarı ilçesindeki bir kilisede, kilise pastörüne tokat atan kişi, cemaat tarafından yakalanıp polise teslim edildi.