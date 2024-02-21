Kına gecesindeki vahşette istenen ceza belli oldu (Düğün salonunu basıp kurşun yağdırdı)
Diyarbakır’da bir düğün salonunu basıp, kına gecesi sırasında halay çeken damadı vuran S.A. isimli kişi hakkında istenen ceza belli oldu. Damatla birlikte bir de çocuğu yaralayan sanık hakkında, 26 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
Diyarbakır’da bir düğün salonunda damat ile bir çocuğu yaraladığı gerekçesiyle tutuklanan sanık hakkında üç ayrı suçtan 15 yıldan 26 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.