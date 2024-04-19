Kira anlaşmazlığı cinayetinde ağırlaştırılmış müebbet hapis: “Onu öldürmek benim kaderimdi”

İfadesinde, ev sahibi olan Ümit Er’in 1400 lira olan kirasını 6 bin liraya çıkarttığını söyleyen tutuklu sanık Aydın, “Maddi durumum iyi değildi. Kızım okuyordu, geçim sıkıntısı çekiyordum. Kendilerinden yüzde 25 zam yapmasını istedim. Kabul etmeyip, kardeşi ile bana tehditler yağdırarak, evden çıkmamı istedi. Bana sürekli psikolojik baskı uyguluyorlardı. Olay günü kahvaltı yapmak için kahveye gittim. Ümit Er ile karşılaşınca tartıştık. Ben de elimi kana buladım. Onu öldürmek benim kaderimdi. Allah’tan af, sizden merhamet istiyorum.” dedi.