Kira anlaşmazlığı cinayetinde ağırlaştırılmış müebbet hapis: “Onu öldürmek benim kaderimdi”
Bursa’da kira anlaşmazlığı yaşadığı ev sahibini öldürüp, “Onu öldürmek benim kaderimdi.” diyen Metin Aydın’ın yargılandığı davada karar belli oldu. Mahkeme Aydın’ı ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırdı.
Bursa’da ev sahibini öldüren kiracı, ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi.
Olay, 3 Ekim 2023’te Yıldırım ilçesi Çınarönü Mahallesi’nde meydana geldi.
Arkadaşları ile kahvehanede oturan Ümit Er’e, kimliği belirsiz kişi tabancayla ateş etti.
Göğsünden vurulan Er, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.