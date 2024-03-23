Kiracı 1 odayı 5 kişiye kiraladı: İstanbul’da 50 Euro’ya yer yatağı
İstanbul Avcılar’da ev sahibi Aysan Uzun, 4 bin lira kira bedeli aldığı kiracısının ev kişi başı 50 Euro karşılığında başkalarına kiraladığını iddia etti. Uzun’un görüntülediği evde çok sayıda yer yatağı olduğu görüldü. Ev sahibi, yabancı uyruklu kiracısı hakkında suç duyurusunda bulundu.
Aysan Uzun, Avcılar’daki Cihangir Mahallesi’nde bulunan evini, geçen yıl temmuz ayında 4 bin lira karşılığında M.A. isimli kişiye bir yıllığına kiraladı.