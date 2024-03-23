Kiracı 1 odayı 5 kişiye kiraladı: İstanbul’da 50 Euro’ya yer yatağı

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Kiracısından şikayetçi olan ev sahibi Uzun, “Ucuz bir fiyata verdim. Depozito almadım. Yıkım olacak diye pek önemsemedim daha doğrusu, 3-5 ayda çıkarlar diye. Yıkım olmayınca, vazgeçilince de kendileri çıkmamakta ısrar ettiler. Çünkü kontrat yapmıştık. Ama ben kiraya verdiğim kişiyi bir daha hiç göremedim, gittiğimizde hep başka kişiler vardı 8 kişi, 10 kişi. Ama en sonunda öğrendik ki kira için benimle kontrat yapan kişi, benim adıma evi kullanmış.” dedi.