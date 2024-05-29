Kiracısını mahkeme kararıyla çıkardı: Şoke eden manzarayla karşılaştı

Isparta'da Aynur Köse (62) isimli yaşlı kadın, ödeme yapmayan kiracısını mahkeme kararıyla evinden çıkardı. Kiracısının ardından daireye giren Köse, evin bütün odalarının çöple dolu olduğunu gördü. Köse, "Hiç çöp atmamış, evi doldurmuş. Lambaları sökmüş gitmiş. Evimi mahvettiler." dedi.

Kiracısını mahkeme kararıyla çıkardı: Şoke eden manzarayla karşılaştı - 1

Aynur Köse, merkeze bağlı Yedişehitler Mahallesi 110. Cadde’deki 3 katlı apartmanın 1'inci katında oturan kiracısını ödeme yapmadığı gerekçesiyle mahkeme kararıyla evden çıkarttı.

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Kiracısını mahkeme kararıyla çıkardı: Şoke eden manzarayla karşılaştı - 2

Aynı binanın 2'nci katında oturan Köse, kiracısı boşalttıktan sonra kontrol etmek için eve girdi.

Kiracısını mahkeme kararıyla çıkardı: Şoke eden manzarayla karşılaştı - 3

Köse, daireye girdiğinde neredeyse tüm odaların çöp yığınlarıyla dolu olduğunu gördü.

Kiracısını mahkeme kararıyla çıkardı: Şoke eden manzarayla karşılaştı - 4

Aynur Köse, 2 çocuklu aileye evini 2 yıl önce kiraya verdiğini ancak toplamda 4- 5 kez kira alabildiğini söyledi.

Kiracısını mahkeme kararıyla çıkardı: Şoke eden manzarayla karşılaştı - 5

"EVİMİ MAHVETTİLER"

Mahkeme kararıyla kiracısını evden çıkardığını anlatan Köse, "Bunlar 2 yıl oturdu. 4 sefer para verdi. Çıkaramadım, mahkemeyle çıkardım. Koku yukarı vurdu. Kokudan duramadım. Hiç çöp atmamış, evi doldurmuş. Lambaları sökmüş gitmiş. Evimi mahvettiler, bu halde bıraktılar" dedi.

Kiracısını mahkeme kararıyla çıkardı: Şoke eden manzarayla karşılaştı - 6
Kiracısını mahkeme kararıyla çıkardı: Şoke eden manzarayla karşılaştı - 7
Kiracısını mahkeme kararıyla çıkardı: Şoke eden manzarayla karşılaştı - 8
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