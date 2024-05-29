Kiracısını mahkeme kararıyla çıkardı: Şoke eden manzarayla karşılaştı
Isparta'da Aynur Köse (62) isimli yaşlı kadın, ödeme yapmayan kiracısını mahkeme kararıyla evinden çıkardı. Kiracısının ardından daireye giren Köse, evin bütün odalarının çöple dolu olduğunu gördü. Köse, "Hiç çöp atmamış, evi doldurmuş. Lambaları sökmüş gitmiş. Evimi mahvettiler." dedi.
Aynur Köse, merkeze bağlı Yedişehitler Mahallesi 110. Cadde’deki 3 katlı apartmanın 1'inci katında oturan kiracısını ödeme yapmadığı gerekçesiyle mahkeme kararıyla evden çıkarttı.