Kiracıya "elektrik sayacı" zulmü | Sayacı depoya taşıyıp kapısına çifte kilit vurdular
Antalya'da yaşayan 4 çocuk annesi Elif Atlı, ev sahibinin evi boşaltmaları için elektrik saatini söktüğünü ve yandaki depoya taşıyıp kapısını da çift asma kilitle kilitlediğini söyledi. Kirayı yüzde 100 arttırmasına rağmen evden çıkmaya zorlandıklarını iddia eden Atlı, 3 gündür elektriksiz kaldıklarını söyledi.
Muratpaşa ilçesi Yeşilova Mahallesi’nde 2 katlı bir müstakil evin alt katında 4 yıldır kirada oturan Hatice Atlı, bir süre önce kira ücretini yüzde 100 arttırdı.