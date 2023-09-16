Kiracıya "elektrik sayacı" zulmü | Sayacı depoya taşıyıp kapısına çifte kilit vurdular

"DEPOYA ALDIRDI"

Bunun ardından olayların başladığını anlatan Atlı, "Biz çıkmayacağız demiyoruz, ev arıyoruz. Bu mahallede ev tutmak zorundayım, burada çalışıyorum, çocuklarımın okulu var. Her düzenim bu mahallede." dedi.

Kent merkezindeki evlerin kiralarının da çok yüksek olduğundan bahseden Atli, "Ödeyemeyeceğim eve neden kiraya oturayım. Kendime uygun bir ev arıyorum. Ama ev sahibi eziyet ediyor. Geçtiğimiz çarşamba günü geldi özel bir elektrikçiyle elektrik saatini söktürdü ve depoya aldırdı. Bugün de geldi şalteri kapattı. Gerekli yerlere müracaat ettik. Polis merkezine gittik. Elektriğimiz açılmadı. Bir anda ev bulup nasıl çıkacağım. Hava sıcak, bugünün şartlarında bir günde nasıl taşınırsınız." diye konuştu.