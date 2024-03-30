Kırıkkale Belediye başkan adayları kimlerdir? Kırıkkale Belediyesi hangi partide? Kırıkkale Belediye başkanı kimdir?
Kırıkkale Belediyesi hangi partide? Kırıkkale Belediye Başkanı kimdir? 31 Mart 2024 Türkiye Yerel Seçimleri Kırıkkale Belediye Başkanı adayları kimlerdir? 2019 yerel seçim sonuçlarında Kırıkkale Belediyesini hangi parti kazandı ve Kırıkkale Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Kırıkkale yerel seçim sonuçları..
KIRIKKALE BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerindeı Krıkkale Belediye Başkanlığını 45.569 alınan oy ve %42.03 oy oranı ile AK Parti adayı MEHMET SAYGILI kazanmıştır.
Kırıkkale Geneli
Kazanılan Belediye Sayısı (İLÇE)
- AK Parti 5
- MHP 3
- İyi Parti 1