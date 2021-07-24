Kırıkkale'de trafik yoğunluğu: Araç kuyruğu 15 kilometreyi buldu

Memleketlerinden ve tatil yerlerinden dönen vatandaşlar, 43 ilin geçiş güzergahındaki 'kilit kavşak' olarak adlandırılan Kırıkkale'de, yaklaşık 15 kilometrelik araç kuyruğu oluşturdu. Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde ve tatil bölgelerinde geçiren vatandaşlar dönüş için yollara düştü. \nDün öğlen saatlerinden itibaren başlayan trafik, gece saatlerine kadar sürdü. Dönüş yolunda vatandaşlar, 43 ilin bağlantı noktasında yer alan Kırıkkale'de trafiğe takıldı. Ankara-Samsun D-200 kara yolunda zaman zaman durma noktasına gelen araçlar güçlükle ilerleyebildi. Yaklaşık 15 kilometreyi bulan araç kuyruğu 'drone' ile havadan görüntülendi.