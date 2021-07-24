Kırıkkale'de trafik yoğunluğu: Araç kuyruğu 15 kilometreyi buldu

Memleketlerinden ve tatil yerlerinden dönen vatandaşlar, 43 ilin geçiş güzergahındaki 'kilit kavşak' olarak adlandırılan Kırıkkale'de, yaklaşık 15 kilometrelik araç kuyruğu oluşturdu.

İHA 24.07.2021 - 03:06

Kırıkkale'de trafik yoğunluğu: Araç kuyruğu 15 kilometreyi buldu - 1

Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde ve tatil bölgelerinde geçiren vatandaşlar dönüş için yollara düştü. 

Dün öğlen saatlerinden itibaren başlayan trafik, gece saatlerine kadar sürdü.

Kırıkkale'de trafik yoğunluğu: Araç kuyruğu 15 kilometreyi buldu - 2
Dönüş yolunda vatandaşlar, 43 ilin bağlantı noktasında yer alan Kırıkkale'de trafiğe takıldı.
Kırıkkale'de trafik yoğunluğu: Araç kuyruğu 15 kilometreyi buldu - 3
Ankara-Samsun D-200 kara yolunda zaman zaman durma noktasına gelen araçlar güçlükle ilerleyebildi.
Kırıkkale'de trafik yoğunluğu: Araç kuyruğu 15 kilometreyi buldu - 4
Yaklaşık 15 kilometreyi bulan araç kuyruğu  'drone' ile havadan görüntülendi.
Kırıkkale'de trafik yoğunluğu: Araç kuyruğu 15 kilometreyi buldu - 5
Kırıkkale'de trafik yoğunluğu: Araç kuyruğu 15 kilometreyi buldu - 6
Kırıkkale'de trafik yoğunluğu: Araç kuyruğu 15 kilometreyi buldu - 7
Kırıkkale'de trafik yoğunluğu: Araç kuyruğu 15 kilometreyi buldu - 8
Kırıkkale'de trafik yoğunluğu: Araç kuyruğu 15 kilometreyi buldu - 9

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