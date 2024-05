"KAÇAK HİÇBİR YAPIYA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ"

Konuyla ilgili açıklama yapan Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, “Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği bizim önceliğimizdir. İzinsiz, kaçak hiçbir yapıya müsaade etmeyeceğiz. Hele hele vatandaşlarımızın can güvenliğini bozacak inşaat girişimlerine asla izin vermeyeceğiz ve bu türden fiillerin sorumluları hakkında hukuki ve idari her türlü tedbiri alacağız” dedi.