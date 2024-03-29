Kırklareli Belediye başkan adayları kimlerdir? Kırklareli Belediyesi hangi partide? Kırklareli Belediye başkanı kimdir?
Kırklareli Belediyesi hangi partide? Kırklareli Belediye Başkanı kimdir? 31 Mart 2024 Türkiye Yerel Seçimleri Kırklareli Belediye Başkanı adayları kimlerdir? 2019 yerel seçim sonuçlarında Kırklareli Belediyesini hangi parti kazandı ve Kırklareli Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Kırklareli yerel seçim sonuçları..
KIRKLARELİ BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde Kırklareli Belediyesini 17.176 alınan oy ve %37.48 oy oranı ile Bağımsız Aday MEHMET SİYAM KESİMOĞLU kazanmıştır.
Kırklareli Geneli
Kazanılan Belediye Sayısı (İLÇE)
- AK Parti 4
- CHP 3
- MEHMET SİYAM KESİMOĞLU 1