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Kırklareli Belediye başkan adayları kimlerdir? Kırklareli Belediyesi hangi partide? Kırklareli Belediye başkanı kimdir?

Kırklareli Belediyesi hangi partide? Kırklareli Belediye Başkanı kimdir? 31 Mart 2024 Türkiye Yerel Seçimleri Kırklareli Belediye Başkanı adayları kimlerdir? 2019 yerel seçim sonuçlarında Kırklareli Belediyesini hangi parti kazandı ve Kırklareli Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Kırklareli yerel seçim sonuçları..

Kırklareli Belediye başkan adayları kimlerdir? Kırklareli Belediyesi hangi partide? Kırklareli Belediye başkanı kimdir? - 1

KIRKLARELİ BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde Kırklareli Belediyesini 17.176 alınan oy ve %37.48 oy oranı ile Bağımsız Aday  MEHMET SİYAM KESİMOĞLU kazanmıştır.

Kırklareli Geneli
Kazanılan Belediye Sayısı (İLÇE)

  • AK Parti 4
  • CHP 3
  • MEHMET SİYAM KESİMOĞLU 1

TÜRKİYE HABERLERİ

Kırklareli Belediye başkan adayları kimlerdir? Kırklareli Belediyesi hangi partide? Kırklareli Belediye başkanı kimdir? - 2

KIRKLARELİ BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Kırklareli Belediyesi Başkanı MEHMET SİYAM KESİMOĞLU Kimdir?

Kırklareli Belediye Başkanı 7 Mart 1960 tarihinde Kırklareli’nin Vize ilçesinde doğdu . 1983 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünü bitirdi. Turizm Bakanlığı’nda Başdanışmanlık yaptı. Özel sektörde ve kamu sektöründe çeşitli üst düzey görevlerde bulundu. Mülkiyeliler Birliği Genel Başkanlığı, Mülkiyeliler Birliği Vakfı Başkanlığı, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Vakfı 2. Başkanlığı, Kırklareli Kültür ve Dayanışma Derneği Genel Başkanlığı görevlerini üstlendi. 22. Dönemde Kırklareli Milletvekili seçildi.

Aynı dönem Türkiye – Estonya Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı oldu. 12 Haziran 2011’de yapılan seçimle yeniden 24. Dönem Kırklareli Milletvekili olan Kesimoğlu, 1 Şubat 2014’te Kırklareli Belediye Başkanlığı’na aday gösterildi ve 30 Mart’ta yapılan seçimle Kırklareli Belediye Başkanı oldu.

5 yıllık görev süresi sonunda yapılan 31 Mart 2019 seçimlerine Bağımsız Aday olarak katıldı ve tekrar Kırklareli Belediye Başkanı seçildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun daveti ve Kırklareli Halkı’nın katılımlarıyla yapılan anketler ve sivil toplum örgütleri ile yapılan görüşmelerde “Yuvaya Dönme” konusunda çoğunluktan aldığı destekle tekrar CHP üyesi olan Kesimoğlu, evli ve bir çocuk babasıdır.

Kırklareli Belediye başkan adayları kimlerdir? Kırklareli Belediyesi hangi partide? Kırklareli Belediye başkanı kimdir? - 3

KIRKLARELİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

Kırklareli Belediye başkan adayları kimlerdir? Kırklareli Belediyesi hangi partide? Kırklareli Belediye başkanı kimdir? - 4

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