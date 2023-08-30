Kırmızı ışıkta geçen yolcu otobüsü kazaya neden oldu: 2 yaralı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde yolcu otobüsünün kırmızı ışık ihlali yapması sonucu trafik kazası meydana geldi. Kazada, 2 kişi yaralandı.

Kırmızı ışıkta geçen yolcu otobüsü kazaya neden oldu: 2 yaralı - 1

Antalya – Alanya Karayolu’nun Manavgat geçişinde kırmızı ışık ihlali yapan yolcu otobüsü, trafik kazası yaşanmasına neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Antalya yönünden Alanya yönüne gitmekte olan İhsan A.’nın kullandığı 58 ACM 116 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsü, Hüseyin Avni Akın Caddesi’nden çevreyoluna çıkmakta olan Kazım Ç.’nin kullandığı 07 JN 044 plakalı otomobile ve köprülü kavşağın ayaklarına çarptı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Kırmızı ışıkta geçen yolcu otobüsü kazaya neden oldu: 2 yaralı - 2

Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü ile otomobilde yolcu olarak bulunan Naime Ö. yaralandı.

Kırmızı ışıkta geçen yolcu otobüsü kazaya neden oldu: 2 yaralı - 3

Yaralılar, sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kırmızı ışıkta geçen yolcu otobüsü kazaya neden oldu: 2 yaralı - 4

OTOBÜS KIRMIZI IŞIK İHLALİ YAPTI

Kazayı yara almadan atlatan otobüsteki yolcular, kazanın otobüsün kırmızı ışık ihlali yapması sonucunda meydana geldiğini dile getirdi.

Kaza anı yol kenarında bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına da saniye saniye yansıdı.

Kırmızı ışıkta geçen yolcu otobüsü kazaya neden oldu: 2 yaralı - 5

Görüntülerde aşırı hızlı olduğu gözlenen otobüse kavşağa 150 metre kala sarı ışık yandığı, 100 metre kala da kırmızı ışık yanmasına rağmen otobüsün hızını azaltmayarak otomobile çarptığı görüldü.

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