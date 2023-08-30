Kırmızı ışıkta geçen yolcu otobüsü kazaya neden oldu: 2 yaralı

Antalya – Alanya Karayolu’nun Manavgat geçişinde kırmızı ışık ihlali yapan yolcu otobüsü, trafik kazası yaşanmasına neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Antalya yönünden Alanya yönüne gitmekte olan İhsan A.’nın kullandığı 58 ACM 116 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsü, Hüseyin Avni Akın Caddesi’nden çevreyoluna çıkmakta olan Kazım Ç.’nin kullandığı 07 JN 044 plakalı otomobile ve köprülü kavşağın ayaklarına çarptı.