Kırmızı kodla aşırı yağış uyarısı yapılan Antalya'da sağanak etkili oluyor

Antalya'da etkili olan sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerinde su baskını yaşandı, araçlar yolda kaldı. Meteoroloji 4. Bölge Müdürü Mehmet Latif Gültekin, "Antalya merkezde metrekareye 108, Döşemealtı'nda 122, Kepez'de 120, Kemer'de 79 kilogram yağış düştü. Öğle saatlerinden sonra rüzgarın yön değiştirmesiyle şiddetli yağış Kemer, Kumluca ve Finike ilçelerine kayacak" dedi.

Haberler - Anadolu Ajansı 30.12.2021 - 15:35

Kırmızı kodla aşırı yağış uyarısı yapılan Antalya'da sağanak etkili oluyor - 1

Meteorolojinin merkez ve batı ilçeleri için kırmızı kodla aşırı yağış uyarısı yaptığı 'da sağanak hayatı olumsuz etkiliyor.

Kırmızı kodla aşırı yağış uyarısı yapılan Antalya'da sağanak etkili oluyor - 2

Kent merkezi ve bazı ilçelerinde zaman zaman şiddetini artıran yağıştan dolayı, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı araçlar yolda kaldı.

Kırmızı kodla aşırı yağış uyarısı yapılan Antalya'da sağanak etkili oluyor - 3

Ev ve iş yerlerinde de su baskınları yaşandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintilerinin yaşandığı öğrenildi.

Kırmızı kodla aşırı yağış uyarısı yapılan Antalya'da sağanak etkili oluyor - 4

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesinin, tüm birimleriyle teyakkuzda olduğu bildirildi.

Kırmızı kodla aşırı yağış uyarısı yapılan Antalya'da sağanak etkili oluyor - 5

Meteoroloji 4. Bölge Müdürü Mehmet Latif Gültekin yaptığı açıklamada, merkez ve batı ilçeleri için kırmızı kodla aşırı yağış uyarısı yaptıkları kentte, sağanağın öğleden sonra artarak devam edeceğini belirtti.

Kırmızı kodla aşırı yağış uyarısı yapılan Antalya'da sağanak etkili oluyor - 6

Yarın öğle saatlerine kadar şiddetli yağış beklediklerini anlatan Gültekin, "Antalya merkezde metrekareye 108, Döşemealtı'nda 122, Kepez'de 120, Kemer'de 79 kilogram yağış düştü. Öğle saatlerinden sonra rüzgarın yön değiştirmesiyle şiddetli yağış Kemer, Kumluca ve Finike ilçelerine kayacak. Kemer bölgesinde metrekareye 300 kilogramın üzerinde yağış bekliyoruz. Vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmasını istiyoruz" diye konuştu.

Kırmızı kodla aşırı yağış uyarısı yapılan Antalya'da sağanak etkili oluyor - 7

Gültekin, Saklıkent Kayak Merkezi'nde de Elmalı ve Korkuteli ilçelerinin de güney kısmında yağışların etkili olacağını ifade etti.

Kırmızı kodla aşırı yağış uyarısı yapılan Antalya'da sağanak etkili oluyor - 8
Kırmızı kodla aşırı yağış uyarısı yapılan Antalya'da sağanak etkili oluyor - 9
Kırmızı kodla aşırı yağış uyarısı yapılan Antalya'da sağanak etkili oluyor - 10
Kırmızı kodla aşırı yağış uyarısı yapılan Antalya'da sağanak etkili oluyor - 11
Kırmızı kodla aşırı yağış uyarısı yapılan Antalya'da sağanak etkili oluyor - 12

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