Kırmızı listedeki 'bozkır delicesi' Türk kuş bilimcilerce uydudan takip ediliyor

"TÜRKİYE'DE SADECE ARAS KUŞ CENNETİ'NDE HALKALANIYORLAR"

Iğdır ve Aras Kuş Cenneti'nin konumları itibarıyla kuş bilimi açısından önemine işaret eden Şekercioğlu, şöyle konuştu:

"Koruma altında olan bozkır delicelerinin bazı bireyleri her sene on binlerce kilometre yol katediyor. Aras Kuş Cenneti'nde konaklayıp, beslenip, dinlenip göçlerine devam ediyorlar. Dünyanın en güzel ve sayıları hızla azalan kuş türlerinden biri. Soyu tehlikeye çok açık olan bu kuş azalan bozkır türlerinden birisidir. Türkiye'de bir tek burada halkalanıyor ve aynı zamanda dünyada da en çok halkalandığı yer de bu istasyon."