Kırşehir Belediye başkan adayları kimlerdir? Kırşehir Belediyesi hangi partide? Kırşehir Belediye başkanı kimdir?

KIRŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Kırşehir Belediyesi Başkanı Selahattin Ekicioğlu Kimdir?





Selahattin Ekicioğlu 3 Mart 1960'ta Kırşehir'de çiftçi bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi, öğrenimini Kırşehir’de tamamladı. 70’li yıllarda babası ile birlikte inşaat sektörüne girdi. Ekicioğlu, ticari faaliyetlerine 1983’te ulusal ve uluslararası taşımacılık, yakacak ve inşaat malzemesi tedariki işini de ekledi. 90’lı yılların başında otomotiv alanına da giren Selahattin Ekicioğlu, tarım makineleri satışı; lastik, jant ve akü bayilikleri yaptı. İzmir’de Ekicioğlu Tarım adıyla tarım ilacı ve tohum distribütörlüğünü yürütmekte ve 1993’ten bu yana birçok ulusal, uluslararası zirai ilaç ve tohum markasının Ege Bölgesi dağıtımını yapmaktadır. Ekicioğlu, 2013 yılı Mayıs ayında Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı’na seçildi. Selahattin Ekicioğlu, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde CHP Kırşehir Belediye Başkan adayı oldu. Evli ve üç çocuk babasıdır.