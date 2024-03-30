Kırşehir Belediye başkan adayları kimlerdir? Kırşehir Belediyesi hangi partide? Kırşehir Belediye başkanı kimdir?
Kırşehir Belediyesi hangi partide? Kırşehir Belediye Başkanı kimdir? 31 Mart 2024 Türkiye Yerel Seçimleri Kırşehir Belediye Başkanı adayları kimlerdir? 2019 yerel seçim sonuçlarında Kırşehir Belediyesini hangi parti kazandı ve Kırşehir Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Kırşehir yerel seçim sonuçları..
KIRŞEHİR BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde Kırşehir Belediyesini 32.028 alınan oy ve %44.79 oy oranı ile CHP adayı SELAHATTİN EKİCİOĞLU kazanmıştır.Kırşehir Geneli
Kazanılan Belediye Sayısı (İLÇE)
- AK Parti 4
- CHP 3