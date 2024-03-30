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Kırşehir Belediye başkan adayları kimlerdir? Kırşehir Belediyesi hangi partide? Kırşehir Belediye başkanı kimdir?

Kırşehir Belediyesi hangi partide? Kırşehir Belediye Başkanı kimdir? 31 Mart 2024 Türkiye Yerel Seçimleri Kırşehir Belediye Başkanı adayları kimlerdir? 2019 yerel seçim sonuçlarında Kırşehir Belediyesini hangi parti kazandı ve Kırşehir Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Kırşehir yerel seçim sonuçları..

Kırşehir Belediye başkan adayları kimlerdir? Kırşehir Belediyesi hangi partide? Kırşehir Belediye başkanı kimdir? - 1

KIRŞEHİR BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde Kırşehir Belediyesini 32.028  alınan oy ve %44.79 oy oranı ile CHP adayı SELAHATTİN EKİCİOĞLU kazanmıştır.

Kırşehir Geneli
Kazanılan Belediye Sayısı (İLÇE)
  • AK Parti 4
  • CHP 3

TÜRKİYE HABERLERİ

Kırşehir Belediye başkan adayları kimlerdir? Kırşehir Belediyesi hangi partide? Kırşehir Belediye başkanı kimdir? - 2

KIRŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Kırşehir Belediyesi Başkanı Selahattin Ekicioğlu Kimdir?

Selahattin Ekicioğlu 3 Mart 1960'ta Kırşehir'de çiftçi bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi, öğrenimini Kırşehir’de tamamladı. 70’li yıllarda babası ile birlikte inşaat sektörüne girdi. Ekicioğlu, ticari faaliyetlerine 1983’te ulusal ve uluslararası taşımacılık, yakacak ve inşaat malzemesi tedariki işini de ekledi. 90’lı yılların başında otomotiv alanına da giren Selahattin Ekicioğlu, tarım makineleri satışı; lastik, jant ve akü bayilikleri yaptı. İzmir’de Ekicioğlu Tarım adıyla tarım ilacı ve tohum distribütörlüğünü yürütmekte ve 1993’ten bu yana birçok ulusal, uluslararası zirai ilaç ve tohum markasının Ege Bölgesi dağıtımını yapmaktadır. Ekicioğlu, 2013 yılı Mayıs ayında Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı’na seçildi. Selahattin Ekicioğlu, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde CHP Kırşehir Belediye Başkan adayı oldu. Evli ve üç çocuk babasıdır.
Kırşehir Belediye başkan adayları kimlerdir? Kırşehir Belediyesi hangi partide? Kırşehir Belediye başkanı kimdir? - 3

KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

Kırşehir Belediye başkan adayları kimlerdir? Kırşehir Belediyesi hangi partide? Kırşehir Belediye başkanı kimdir? - 4

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