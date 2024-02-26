Kış ortasında 23 derece! Marmara'da müsilaj tehlikesi
Afrika'dan gelen sıcak hava dalgası nedeniyle termometler mevsim normallerinin 10-15 derece üzerinde seyrediyor. Peki, bu durum daha ne kadar sürecek? Ama en önemli soru; kış günü gelen yalancı bahar, beraberinde hangi tehlikeleri getiriyor?
Türkiye'nin büyük bölümü kış ortasında baharı yaşıyor. İstanbul'da pazar günü termometreler 22 dereceyi gördü. Uzmanlar iklim krizine dikkat çekiyor ve yaşanan durumun bazı olumsuzluklara yol açabileceğini belirtiyor.