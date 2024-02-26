Kış ortasında 23 derece! Marmara'da müsilaj tehlikesi

Müsilaj tehlikesine dikkat çeken Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Denizcilik Fak. Öğr. Üyesi Prof. Dr. Mustafa Sarı, "Üç tane temel tetikleyicinin burada rol oynadığını biliyoruz. Birincisi deniz yüzeyi sıcaklıklarındaki artışlar. Bu devam ediyor. İkincisi, deniz şartlarındaki durağanlık veya Marmara denizinin orijinal yapısı. Üçüncüsü de denize bizim saldığımız atıklar. Denizdeki azot-fosfor yükünün artmasıydı. 22 maddelik Marmara Denizi eylem planını amasız, fakatsız, lakinsiz uygulamadıktan sonra; ki onun 14 tanesi atık yükünün azaltılmasıyla ilgilidir, bu müsilaj tehlikesi hep karşımıza çıkmaya devam edecek. Kıyı alanlarının kullanımını deniz eko sistemi mantığıyla düşünmemiz lazım. Ve kesinlikle eko sistem esaslı balıkçılığa geçmemiz gerekiyor." dedi.