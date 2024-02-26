Kış ortasında 23 derece! Marmara'da müsilaj tehlikesi

Afrika'dan gelen sıcak hava dalgası nedeniyle termometler mevsim normallerinin 10-15 derece üzerinde seyrediyor. Peki, bu durum daha ne kadar sürecek? Ama en önemli soru; kış günü gelen yalancı bahar, beraberinde hangi tehlikeleri getiriyor?

Kış ortasında 23 derece! Marmara'da müsilaj tehlikesi - 1

Türkiye'nin büyük bölümü kış ortasında baharı yaşıyor. İstanbul'da pazar günü termometreler 22 dereceyi gördü. Uzmanlar iklim krizine dikkat çekiyor ve yaşanan durumun bazı olumsuzluklara yol açabileceğini belirtiyor.

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Kış ortasında 23 derece! Marmara'da müsilaj tehlikesi - 2

Hava sıcaklıklarının mevsim ortalamasının 10 derece üzerinde olduğunu söyleyen NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, "Sıcaklıklar yüksek seyrettiği zaman hava kirliliğinde de artış oluyor. Solunum yolu rahatsızlığı olanlara büyük zarar veriyor diyebilirim. Ve şubat ayını kurak geçiriyoruz. Böyle olunca ağaçlar öncesinde çiçek açıyor. Mart'ın ortalarına doğru tekrar bir don tehlikesi var." değerlendirmesinde bulundu.

Kış ortasında 23 derece! Marmara'da müsilaj tehlikesi - 3

MARMARA'DA MÜSİLAJ TEHLİKESİ

Uzmanların dikkat çektiği bir başka nokta da yüksek seyreden deniz suyu sıcaklıkları. Bu durum özellikle Marmara'da müsilaja uygun zemin hazırlayan etkenlerden biri.

Kış ortasında 23 derece! Marmara'da müsilaj tehlikesi - 4

Müsilaj tehlikesine dikkat çeken Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Denizcilik Fak. Öğr. Üyesi  Prof. Dr. Mustafa Sarı, "Üç tane temel tetikleyicinin burada rol oynadığını biliyoruz. Birincisi deniz yüzeyi sıcaklıklarındaki artışlar. Bu devam ediyor. İkincisi, deniz şartlarındaki durağanlık veya Marmara denizinin orijinal yapısı. Üçüncüsü de denize bizim saldığımız atıklar. Denizdeki azot-fosfor yükünün artmasıydı. 22 maddelik Marmara Denizi eylem planını amasız, fakatsız, lakinsiz uygulamadıktan sonra; ki onun 14 tanesi atık yükünün azaltılmasıyla ilgilidir, bu müsilaj tehlikesi hep karşımıza çıkmaya devam edecek. Kıyı alanlarının kullanımını deniz eko sistemi mantığıyla düşünmemiz lazım. Ve kesinlikle eko sistem esaslı balıkçılığa geçmemiz gerekiyor." dedi.

Kış ortasında 23 derece! Marmara'da müsilaj tehlikesi - 5

Uzmanlar, iklim krizinin olumsuz sonuçlarının en çok, aralarında Türkiye'nin de yer aldığı Akdeniz ülkelerinde görüleceğinin altını çiziyor.

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