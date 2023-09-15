Kısa mesafe tartışması kavgaya dönüştü | Taksici kafa attı
İstanbul Kağıthane’de iddiaya göre kısa mesafe tartışması yaşayan Kazakistanlı kadın yolcu, şoförü ikna ederek bindiği takside tehdit ve taciz edildi. Kadın yolcu istediği yere geldiğinde ise taksici bu kez kadını bekleyen erkek arkadaşına saldırdı.
İstanbul’un Kağıthane ilçesinde bir takside başlayan kısa mesafe tartışması, yolcunun indiği yerde devam etti.
İddiaya göre; Yahya Kemal Mahallesi’nde bulunan evine gitmek için Ortabayır Mahallesi’nde taksi durduran Kazakistan uyruklu Kamila Orynbay, kısa mesafe tartışması yaşadığı sürücüyü ikna ederek taksiye bindi.
Bir süre sonra seyir halindeki taksi içerisinde sürücünün sözlü tacizine maruz kalan Kamila Orynbay panikleyerek erkek arkadaşı Uğur Tonbul’a mesaj attı.Yol boyunca sürücüyle arasında yaşanan tartışmalarda taksi şoförü, “Bak beni delirtmeyin, ben doğma büyüme buralıyım. Keserim hepinizi yemin ediyorum.” diyerek tehditler savurdu.