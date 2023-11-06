Kız öğrenci yurdunda bir asansör kazası daha: İdari soruşturma başlatıldı.

Rize'de, Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı kız öğrenci yurdunun asansörü, zemine çakıldı. Çıktığı asansörün gürültüyle zemine çakılması üzerine fenalık geçiren üniversiteli Seranur D. tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Rize Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre ise kazaya ilişkin idari soruşturma başlatıldı.

Kız öğrenci yurdunda bir asansör kazası daha: İdari soruşturma başlatıldı. - 1

Rize'de Ayder Kız Öğrenci Yurdu'ndaki asansörde kaza meydana geldi.

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Kız öğrenci yurdunda bir asansör kazası daha: İdari soruşturma başlatıldı. - 2

İddiaya göre, üniversite öğrencisi Seranur D. (22), tek başına 9'uncu kattan bindiği asansörden, giriş katında indi.

Öğrencinin inmesiyle kabini boşalan asansör, bilinmeyen nedenle zemine çakıldı.

Kız öğrenci yurdunda bir asansör kazası daha: İdari soruşturma başlatıldı. - 3

Seranur D., indiği boş asansörün zemine çakılıp, gürültü çıkarması üzerine panikle fenalık geçirdi. Yurtta gürültüyü duyan diğer öğrenciler de kendilerini dışarı atarken, ihbar üzerine yurda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kız öğrenci yurdunda bir asansör kazası daha: İdari soruşturma başlatıldı. - 4

Sağlık ekiplerince tedbir amaçlı hastaneye kaldırılan Seranur D.'nin durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kız öğrenci yurdunda bir asansör kazası daha: İdari soruşturma başlatıldı. - 5

YURTTA KALAN ÖĞRENCİLERDEN PROTESTO

Öte yandan yurt binasından çıkan öğrenciler, yurt yönetimini protesto etti.

Kız öğrenci yurdunda bir asansör kazası daha: İdari soruşturma başlatıldı. - 6

VALİ İLE REKTÖR YURDA GELDİ

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş ve RTEÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Yılmaz da yurda gelerek öğrencilerin sorunlarını dinledi.

Rize Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Ayder Kız Öğrenci Yurdu'nda bir öğrencinin, kullanımı sırasında asansörün arızaya geçtiği ve kaydığı, kızın asansör kabininden kendi imkanı ile çıktığı belirtildi.

Kız öğrenci yurdunda bir asansör kazası daha: İdari soruşturma başlatıldı. - 7

Öğrencinin tedbir amacı ile Rize Devlet Hastanesine götürüldüğü aktarılan açıklamada, "Yapılan kontroller sonucunda öğrencimizde herhangi bir yaralanma ve sağlık problemi bulunmamaktadır. Öğrencimizin yaralandığına dair yayılan asılsız haberler üzerine yurtta kalan diğer öğrenciler yurt önüne toplanarak tepki göstermişlerdir. Yurda bizzat Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Yılmaz ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Gürhan Yıldız gelerek öğrencilerle görüşmüş ve teskin etmiştir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Vali Baydaş, yaptığı inceleme ve görüşmeler sonucunda konuyla ilgili olarak idari soruşturma başlatıldığını, Ayder Yurdu ve ilimizdeki tüm yurtların asansör, yemekhane ve diğer problemleri ile bizzat ilgileneceğini ve yaşanan bu olayla ilgili varsa sorumluların görevden el çektirileceğini ifade ermiştir. Konu tüm yönleri ile Valiliğimizce hassasiyetle takip edilmektedir."

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