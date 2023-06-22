Kızılay’ın kiracısı ve kurum yöneticileri arasında arbede
Şanlıurfa’da mülkiyeti Kızılay’a ait apartman dairesinde sözleşmesi dolan kiracı ile evi boşaltması için uyarıda bulunan kurum yöneticileri arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgaya bazı daire sahipleri de dahil olunca polis havaya ateş açmak zorunda kaldı. Olayla ilgili olarak Valilikten yapılan açıklamada, tarafların karakolda uzlaştıkları bildirildi.
Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi’nde mülkiyeti Kızılay’da olan daire, adı açıklanmayan bir kişiye kiralandı.
20 Haziran’da kira sözleşmesi dolan kişinin evi boşaltması için Kızılay yöneticileri uyarıda bulundu.