Kızılay’ın kiracısı ve kurum yöneticileri arasında arbede

Olayla ilgili olarak Şanlıurfa Valiliğinden açıklama yapıldı. Tarafların karakolda uzlaştıkları ve birbirlerinden şikayetçi olmadıkları belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Haliliye ilçesinde mülkiyeti Kızılay’a ait apartman dairesinde kiracı olarak oturan vatandaşın kira süresi 20.06.2023 tarihinde dolmuştur. Kiracı, bu tarihte evi tahliye edeceğini de Kızılay yöneticilerine taahhüt etmiştir. Kızılay’ın kendisinden evi tahliye etmesi istendiğinde, apartmanda ikamet eden diğer sakinlerin 'Buraya Kızılay taşındığında bizim huzurumuz bozulur' diyerek kiracıya evden çıkmaması konusunda telkinde bulunmuşlardır. Kızılay yetkilileri ile apartman sakinleri arasında kısa süreli tartışma yaşanmıştır. Olay polis karakoluna intikal etmiş olup, taraflar karakolda uzlaşarak birbirlerinden şikâyetçi olmamışlardır.”