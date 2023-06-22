Kızılay’ın kiracısı ve kurum yöneticileri arasında arbede

Şanlıurfa’da mülkiyeti Kızılay’a ait apartman dairesinde sözleşmesi dolan kiracı ile evi boşaltması için uyarıda bulunan kurum yöneticileri arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgaya bazı daire sahipleri de dahil olunca polis havaya ateş açmak zorunda kaldı. Olayla ilgili olarak Valilikten yapılan açıklamada, tarafların karakolda uzlaştıkları bildirildi.

Kızılay’ın kiracısı ve kurum yöneticileri arasında arbede - 1

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi’nde mülkiyeti Kızılay’da olan daire, adı açıklanmayan bir kişiye kiralandı.

20 Haziran’da kira sözleşmesi dolan kişinin evi boşaltması için Kızılay yöneticileri uyarıda bulundu.

TÜRKİYE HABERLERİ

Kızılay’ın kiracısı ve kurum yöneticileri arasında arbede - 2

Ancak kurum yöneticileriyle kiracı arasında çıkan tartışma, binadaki diğer daire sahiplerinin de dahil olmasıyla kavgaya dönüştü.

Kızılay’ın kiracısı ve kurum yöneticileri arasında arbede - 3

Arbede sokağa taşarken, ihbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, kavgayı havaya uyarı ateşi açarak sonlandırdı.

Kızılay’ın kiracısı ve kurum yöneticileri arasında arbede - 4

Olayla ilgili olarak Şanlıurfa Valiliğinden açıklama yapıldı. Tarafların karakolda uzlaştıkları ve birbirlerinden şikayetçi olmadıkları belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Haliliye ilçesinde mülkiyeti Kızılay’a ait apartman dairesinde kiracı olarak oturan vatandaşın kira süresi 20.06.2023 tarihinde dolmuştur. Kiracı, bu tarihte evi tahliye edeceğini de Kızılay yöneticilerine taahhüt etmiştir. Kızılay’ın kendisinden evi tahliye etmesi istendiğinde, apartmanda ikamet eden diğer sakinlerin 'Buraya Kızılay taşındığında bizim huzurumuz bozulur' diyerek kiracıya evden çıkmaması konusunda telkinde bulunmuşlardır. Kızılay yetkilileri ile apartman sakinleri arasında kısa süreli tartışma yaşanmıştır. Olay polis karakoluna intikal etmiş olup, taraflar karakolda uzlaşarak birbirlerinden şikâyetçi olmamışlardır.”

Kızılay’ın kiracısı ve kurum yöneticileri arasında arbede - 5
Kızılay’ın kiracısı ve kurum yöneticileri arasında arbede - 6
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