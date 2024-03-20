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Kızılcahamam Belediyesi hangi partide? Kızılcahamam Belediye başkanı kimdir? Kızılcahamam Belediye başkan adayları

Kızılcahamam Belediyesi hangi partide? Kızılcahamam Belediye Başkanı kimdir? Kızılcahamam Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Ankara Kızılcahamam Belediyesini hangi parti kazandı ve Ankara Kızılcahamam Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Ankara Kızılcahamam yerel seçim sonuçları..

Kızılcahamam Belediyesi hangi partide? Kızılcahamam Belediye başkanı kimdir? Kızılcahamam Belediye başkan adayları - 1

KIZILCAHAMAM BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde Ankara Kızılcahamam Belediyesini 14.519 alınan oy ve %60.28 oy oranı ile AK Parti adayı Süleyman Acar kazanmıştır.

Belediye Başkanlığı Oy Oranları

  • AK Parti%60.28
  • İyi Parti%37.07
  • BBP%1.38
  • Saadet Partisi%0.82
  • BTP%0.17
  • DSP%0.17
  • Diğer%0.11

TÜRKİYE HABERLERİ

Kızılcahamam Belediyesi hangi partide? Kızılcahamam Belediye başkanı kimdir? Kızılcahamam Belediye başkan adayları - 2

KIZILCAHAMAM BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Kızılcahamam Belediyesi Başkanı Süleyman Acar Kimdir?

Süleyman Acar, 30 Mart 1970 tarihinde Kızılcahamam'da doğdu. İlk ve orta okul öğrenimini Kızılcahamam'da tamamladı. Lise öğrenimine Çamlıdere İmam Hatip Lisesi'nde başladı ve Ankara Tevfik İleri İmam Hatip Lisesi'nde devam etti, 1988 yılında mezun oldu. Uludağ Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü mezunudur. 

 1994-1999 yılları arasında Kızılcahamam Belediyesi'ne bağlı Kızılcahamam Jeotermal A.Ş. 'de muhasebe müdürü olarak çalıştı. 1999 yılında kendi Mali Müşavirlik Bürosunu açtı. 2013 yılında Kamu Gözetim Kurumu'ndan Bağımsız Denetçilik unvanı aldı.  Mali Müşavir ve Bağımsız Denetçi olarak çalışma hayatına devam etti. 2019 yılı 31 Mart yerel seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nden aday olarak seçimi kazandı ve Kızılcahamam Belediye Başkanı oldu.

Kızılcahamam Belediyesi hangi partide? Kızılcahamam Belediye başkanı kimdir? Kızılcahamam Belediye başkan adayları - 3

KIZILCAHAMAM BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

  • SEYFULLAH KÖKEN
  • YAKUP ERDEN
  • HASAN DEMİRCİ
  • SÜLEYMAN ACAR
  • SELÇUK KIRMIZI
  • ORHAN ŞİMŞEK
  • ZEYNEP TAN PARLAK
  • NECATİ KARAKUŞ
  • MUSTAFA ÇAKIR
  • NECLA ŞİŞMAN
  • SEMİHA TAD
  • DOĞUCAN HANÇER
  • COŞKUN ÜNAL
  • SÜMEYRA YILMAZ
  • MEHMET GÜVEN
  • HARUN NEVRUZOĞLU
  • SİNAN ŞAHİN
  • VEYSEL ÜZMEZ
  • BAYRAM KUTLU
Kızılcahamam Belediyesi hangi partide? Kızılcahamam Belediye başkanı kimdir? Kızılcahamam Belediye başkan adayları - 4

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