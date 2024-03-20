Kızılcahamam Belediyesi hangi partide? Kızılcahamam Belediye başkanı kimdir? Kızılcahamam Belediye başkan adayları
Kızılcahamam Belediyesi hangi partide? Kızılcahamam Belediye Başkanı kimdir? Kızılcahamam Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Ankara Kızılcahamam Belediyesini hangi parti kazandı ve Ankara Kızılcahamam Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Ankara Kızılcahamam yerel seçim sonuçları..
KIZILCAHAMAM BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde Ankara Kızılcahamam Belediyesini 14.519 alınan oy ve %60.28 oy oranı ile AK Parti adayı Süleyman Acar kazanmıştır.
Belediye Başkanlığı Oy Oranları
- AK Parti%60.28
- İyi Parti%37.07
- BBP%1.38
- Saadet Partisi%0.82
- BTP%0.17
- DSP%0.17
- Diğer%0.11