KKTC'den gelen 459 kişi karantinada

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gemilerle Mersin'e getirilen 459 öğrenci ve TIR şoförü karantina altına alındı. Yurt dışından uçakla İstanbul'a gelen 168 Türk vatandaşı da Bolu'daki Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı yurda yerleştirildi.

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Anadolu Ajansı 27.03.2020 - 04:49

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) getirilen 300 öğrenci ile 159 TIR şoförü, yeni tip corona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında gözlem altında tutulacakları kentlere sevk edildi.

KKTC'den gemiyle Silifke ilçesindeki SEKA Limanı'na getirilen öğrenci ve TIR şoförleri, burada sağlık kontrolünden geçirildi.

Daha sonra polis eşliğinde limandan çıkış yapan öğrenci ve tır şoförlerini taşıyan 21 otobüs, Adana, Hatay ve Niğde'ye hareket etti.

Vatandaşlar 14 gün boyunca gözlem altında tutulacak.

168 KİŞİ BOLU'DA YURDA YERLEŞTİRİLDİ Yurt dışından uçakla İstanbul'a gelen 168 kişi, corona virüs önlemleri kapsamında Bolu'da Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı yurda yerleştirildi.

Ukrayna, Kazakistan, Bulgaristan ve Moldova'dan İstanbul Havalimanı'na gelen ve burada sağlık kontrolünden geçirilen 138 kişi, polis eşliğinde 4 grup halinde otobüslerle Bolu'ya getirildi.

Burada ikinci kez sağlık kontrolünden geçirilen yolcular, önceden boşaltılan Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı Abant İzzet Baysal Üniversitesinin Gölköy Yerleşkesi'ndeki Hayreddin Tokadi Öğrenci Yurdu'nda kendileri için ayrılan odalara alındı.

Akşam saatlerinde ise Yunanistan'dan İstanbul Havalimanına gelen 30 kişilik yolcu grubu otobüsle Bolu'ya getirildi.

Yunanistan'dan gelen grup da aynı yurtta kendileri için ayrılan odalara yerleştirildi.

Maske ve eldiven takarak koruyucu kıyafet giyen polis ekipleri, yurt çevresinde tedbir aldı.

Bu arada yurtlarda kalan kişilerin yemek, meyve, çay ve kahve ile diğer bazı ihtiyaçları Türk Kızılay tarafından karşılanıyor.

Corona virüs tedbirleri kapsamında kente daha önce Yunanistan'dan 39, Kolombiya'dan 10, İsveç'ten 23, Fransa'dan 138 kişi getirilmişti.