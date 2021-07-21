Kocaeli TEM otoyolunda 10 kilometrelik araç kuyruğu

Kurban Bayramı'nın ikinci günü yola çıkan tatilciler, TEM otoyolunun Kocaeli geçişinde Ankara istikametinde 10 kilometre araç kuyruğu oluşturdu.

DHA 21.07.2021 - 11:51

Kocaeli TEM otoyolunda 10 kilometrelik araç kuyruğu - 1
TEM otoyolunun Kocaeli geçişinde tatilciler Ankara istikametinde yoğunluk oluşturdu.
Kocaeli TEM otoyolunda 10 kilometrelik araç kuyruğu - 2
Yolun 2 şeride düştüğü tüneller bölgesinde yaklaşık 10 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.
Kocaeli TEM otoyolunda 10 kilometrelik araç kuyruğu - 3
Kurban Bayramı’nın ilk gününde kurbanlarını kesip bayramlaşanlar, 2’nci günde tatile çıktı.
Kocaeli TEM otoyolunda 10 kilometrelik araç kuyruğu - 4
Tatilciler, TEM otoyolunun Kocaeli geçişinde yoğunluğa neden oldu.
Kocaeli TEM otoyolunda 10 kilometrelik araç kuyruğu - 5
Yolun 2 şeride düştüğü Korutepe ve Gültepe tünelleri bölgesinde seyir hızı oldukça düşerken, yaklaşık 10 kilometre uzunluğunda araç kuyruğu oluştu.
Kocaeli TEM otoyolunda 10 kilometrelik araç kuyruğu - 6
D-100 karayolunda ise herhangi bir yoğunluk oluşmadığı görüldü.
Kocaeli TEM otoyolunda 10 kilometrelik araç kuyruğu - 7
Kocaeli TEM otoyolunda 10 kilometrelik araç kuyruğu - 8
Kocaeli TEM otoyolunda 10 kilometrelik araç kuyruğu - 9
Kocaeli TEM otoyolunda 10 kilometrelik araç kuyruğu - 10
Kocaeli TEM otoyolunda 10 kilometrelik araç kuyruğu - 11
Kocaeli TEM otoyolunda 10 kilometrelik araç kuyruğu - 12

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