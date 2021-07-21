Kocaeli TEM otoyolunda 10 kilometrelik araç kuyruğu

Tatilciler, TEM otoyolunun Kocaeli geçişinde yoğunluğa neden oldu.

Yolun 2 şeride düştüğü Korutepe ve Gültepe tünelleri bölgesinde seyir hızı oldukça düşerken, yaklaşık 10 kilometre uzunluğunda araç kuyruğu oluştu.

D-100 karayolunda ise herhangi bir yoğunluk oluşmadığı görüldü.