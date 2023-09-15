Kocaeli'de çıkan orman yangını söndürüldü
Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alındı.
Camidüzü Mahallesi mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Dağlık alandaki yangına müdahale etmeleri amacıyla iş makineleriyle itfaiye ve orman ekipleri için yol açıldı. Ekipler, havadan ve karadan yangının söndürülmesi için çalışma başlattı.