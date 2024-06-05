Kolombiya kartelinin uyuşturucu rotası deşifre oldu: İstanbul’da güne motosikletle başlayıp, aynı yoldan 5 kez geçtiler
Güney Amerika’dan Türkiye’ye uyuşturucu sevkiyatı yapan suç örgütünün çökertildiği operasyona ilişkin yeni ayrıntılara ulaşıldı. Aralarında Kolombiyalı sözde kartel üyelerinin de bulunduğu 9 şüphelinin, teknik ve fiziki takibe yakalanmamak için günlük yaşamlarına motosikletle başlayıp taksi ve kiralık araçlar kullandıkları belirlendi. Hedef noktaya gitmek için otoyolda sık sık araç değiştiren zanlıların, polis takibinde olup olmadıklarını kontrol etmek için aynı yoldan 5 kere geçtikleri tespit edildi.
Güney Amerika’dan Türkiye’ye kokain sevkiyatı yapmaya çalışan uyuşturucu organize suç örgütüne yönelik İstanbul ve Bursa’da düzenlenen, aralarında Kolombiyalı sözde kartel üyelerinin de bulunduğu 9 şüphelinin gözaltına alındığı Narkoçelik-20 operasyonunun ayrıntıları ortaya çıktı.