Kolombiya kartelinin uyuşturucu rotası deşifre oldu: İstanbul’da güne motosikletle başlayıp, aynı yoldan 5 kez geçtiler

Güney Amerika’dan Türkiye’ye uyuşturucu sevkiyatı yapan suç örgütünün çökertildiği operasyona ilişkin yeni ayrıntılara ulaşıldı. Aralarında Kolombiyalı sözde kartel üyelerinin de bulunduğu 9 şüphelinin, teknik ve fiziki takibe yakalanmamak için günlük yaşamlarına motosikletle başlayıp taksi ve kiralık araçlar kullandıkları belirlendi. Hedef noktaya gitmek için otoyolda sık sık araç değiştiren zanlıların, polis takibinde olup olmadıklarını kontrol etmek için aynı yoldan 5 kere geçtikleri tespit edildi.

Kolombiya kartelinin uyuşturucu rotası deşifre oldu: İstanbul’da güne motosikletle başlayıp, aynı yoldan 5 kez geçtiler - 1

Güney Amerika’dan Türkiye’ye kokain sevkiyatı yapmaya çalışan uyuşturucu organize suç örgütüne yönelik İstanbul ve Bursa’da düzenlenen, aralarında Kolombiyalı sözde kartel üyelerinin de bulunduğu 9 şüphelinin gözaltına alındığı Narkoçelik-20 operasyonunun ayrıntıları ortaya çıktı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Kolombiya kartelinin uyuşturucu rotası deşifre oldu: İstanbul’da güne motosikletle başlayıp, aynı yoldan 5 kez geçtiler - 2

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Güney Amerika ülkelerinden Türkiye’ye yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında Kolombiya uyruklu uyuşturucu kartelinin sevkiyat için ülkeye geleceğini öğrenen ekipler, şüphelinin geliş şeklini ve zamanını tespit etmek için çalışma yapıldı.

Uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen örgüt üyelerini uzun süre drone destekli takip eden ekipler, şüphelilerin teknik ve fiziki takip konusunda son derece duyarlı olduklarını ve kendilerince birçok kontrol mekanizması geliştirdiklerini tespit etti.
Kolombiya kartelinin uyuşturucu rotası deşifre oldu: İstanbul’da güne motosikletle başlayıp, aynı yoldan 5 kez geçtiler - 3

OTOYOLDA ARAÇ DEĞİŞTİRİP, AYNI YOLDAN EN AZ 5 KERE GEÇTİLER

Şüphelilerin motosikletle başladıkları günlük hayatlarına taksi, daha sonra ise başka kişiler adına kiraladıkları araçlarla devam ettiklerini belirleyen ekipler, bu kişilerin ulaşacakları noktaya giderken de polis takibinde olup olmadıklarını anlayabilmek için otoyolda sık sık araç değiştirdikleri ve aynı yoldan en az 5 defa geçtiklerini ortaya çıkardı.

Kolombiya kartelinin uyuşturucu rotası deşifre oldu: İstanbul’da güne motosikletle başlayıp, aynı yoldan 5 kez geçtiler - 4

KİRALIK EVİ KARARGAH YAPTILAR

Takip sırasında İstanbul’da kiralanan bir eve eşya yerleştirildiğini, örgüt üyelerinin burayı sözde karargah olarak kullanacağını değerlendiren ekipler, ikamette yaptıkları izlemede ise Kolombiyalı şüphelinin buraya yerleştiğini tespit etti.

Kolombiya kartelinin uyuşturucu rotası deşifre oldu: İstanbul’da güne motosikletle başlayıp, aynı yoldan 5 kez geçtiler - 5

SIK SIK GEMLİK’E GİDİNCE EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

Şüphelinin sık sık Bursa’nın Gemlik ilçesine gidip gelmesinin ardından uyuşturucunun deniz yoluyla geleceğini değerlendiren ekipler, Avrupa’dan gelen tüm yük gemileri ve konteynerleri kontrol edip uyuşturucu yüklü gemiyi belirledi.

Uzun ve titiz çalışmaların sonunda İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün de desteğiyle düzenlediği operasyonda 8 şüpheli yakalandı, 373 kilogram kokain ele geçirildi. Kolombiyalı şüpheli ise İstanbul'da kaldığı adresten havalimanından ülkesine kaçmaya çalışırken ekiplerce gözaltına alındı.

Kolombiya kartelinin uyuşturucu rotası deşifre oldu: İstanbul’da güne motosikletle başlayıp, aynı yoldan 5 kez geçtiler - 6

EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Güney Amerika’dan Türkiye’ye kokain sevkiyatı yapmaya çalışan uyuşturucu organize suç örgütüne yönelik İstanbul ve Bursa'da düzenlenen Narkoçelik-20 operasyonunda 9 şüphelinin yakalandığını, 373 kilogram kokain ele geçirildiğini bildirmişti.

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