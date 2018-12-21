Kolombiyalı dansçılar Atatürk Havalimanı'nda mahsur kaldı
Anadolu Ajansı, DHA
Otellerde dans gösterileri yapmak için Türkiye'ye gelen Kolombiyalı dansçılar dönüş için gerekli parayı bulamayınca Atatürk Havalimanı'nda mahsur kaldı. Dansçılar 12 gündür ülkelerine dönmeyi bekliyor.
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1Çalışmak için geçen yaz Türkiye'ye gelen Kolombiyalı dans grubunun 7 üyesi, uçak bileti alacak parası olmadığı için 12 gündür Atatürk Havalimanı'nda kalıyor.
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2Altı ay önce bir otelde çalışmak için turizm acenteleri aracılığıyla Antalya'ya gelen 12 kişilik grup, işverenle yaşadıkları anlaşmazlık gerekçesiyle işi bıraktı.
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3Kış sezonunda işsiz kalmalarının ardından önceki hafta memleketlerine gitmek için havalimanına gelen gruptaki 5 dansçı, kendi imkanlarıyla bilet alıp ülkelerine döndü.
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4Bilet alamayan diğer yedi dansçı ise Atatürk Havalimanı Gidiş Terminali'nde kalmaya başladı.
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5Koltuk ve zemine serilen karton üzerinde uyuyan Kolombiyalı dansçıların ihtiyaçları havalimanı çalışanları tarafından karşılandığı, bilet ücretini toplamak için girişimlerde bulunulduğu öğrenildi.
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6Kolombiya'nın konsolosluk yetkililerine durumlarını bildiren dansçılar, memleketlerine döneceği günü bekliyor.
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