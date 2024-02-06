Kolpaçino 4 4'lük serinin en çok izlenen filmi oldu (2-4 Şubat 2024 Türkiye gişesi)
Animasyon türündeki Rafadan Tayfa 4: Hayrimatör filmi geçtiğimiz haftanın en çok izlenen yapımı oldu. Gupse Özay’ın senaryosunu yazdığı ve başrolünde olduğu Lohusa filmi ise 203 bin 688 kişi tarafından izlenerek ikinci sırada yer aldı. Şafak Sezer'in başrolünde yer aldığı Kolpaçino 4 4'lük filmi ilk üçteki yerini kordu. 4 haftada 1 milyon 698 bin 157 seyirciye ulaşan film, serinin en çok izlenen filmi olmayı başardı. İşte 2-4 Şubat hafta sonunda Türkiye'de en çok seyredilen filmler ve seyirci sayıları...
10. Atatürk 1881-1919 (2. Film)
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