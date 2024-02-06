Kolpaçino 4 4'lük serinin en çok izlenen filmi oldu (2-4 Şubat 2024 Türkiye gişesi)

Animasyon türündeki Rafadan Tayfa 4: Hayrimatör filmi geçtiğimiz haftanın en çok izlenen yapımı oldu. Gupse Özay’ın senaryosunu yazdığı ve başrolünde olduğu Lohusa filmi ise 203 bin 688 kişi tarafından izlenerek ikinci sırada yer aldı. Şafak Sezer'in başrolünde yer aldığı Kolpaçino 4 4'lük filmi ilk üçteki yerini kordu. 4 haftada 1 milyon 698 bin 157 seyirciye ulaşan film, serinin en çok izlenen filmi olmayı başardı. İşte 2-4 Şubat hafta sonunda Türkiye'de en çok seyredilen filmler ve seyirci sayıları...

Kolpaçino 4 4'lük serinin en çok izlenen filmi oldu (2-4 Şubat 2024 Türkiye gişesi) - 1

10. Atatürk 1881-1919 (2. Film)

11.557

TÜRKİYE HABERLERİ

Kolpaçino 4 4'lük serinin en çok izlenen filmi oldu (2-4 Şubat 2024 Türkiye gişesi) - 2

9. Argylle: Gizli Casus

13.091

Kolpaçino 4 4'lük serinin en çok izlenen filmi oldu (2-4 Şubat 2024 Türkiye gişesi) - 3

8. Ördeklerin Göçü

14.473

Kolpaçino 4 4'lük serinin en çok izlenen filmi oldu (2-4 Şubat 2024 Türkiye gişesi) - 4

7. 3391 Kilometre

25.118

Kolpaçino 4 4'lük serinin en çok izlenen filmi oldu (2-4 Şubat 2024 Türkiye gişesi) - 5

6. Cem Karaca'nın Gözyaşları

38.235

Kolpaçino 4 4'lük serinin en çok izlenen filmi oldu (2-4 Şubat 2024 Türkiye gişesi) - 6

5. Kardeş Takımı

54.429

Kolpaçino 4 4'lük serinin en çok izlenen filmi oldu (2-4 Şubat 2024 Türkiye gişesi) - 7

4. Efsane

80.578

Kolpaçino 4 4'lük serinin en çok izlenen filmi oldu (2-4 Şubat 2024 Türkiye gişesi) - 8

3. Kolpaçino 4 4'lük

156.826

Kolpaçino 4 4'lük serinin en çok izlenen filmi oldu (2-4 Şubat 2024 Türkiye gişesi) - 9

2. Lohusa

203.688

Kolpaçino 4 4'lük serinin en çok izlenen filmi oldu (2-4 Şubat 2024 Türkiye gişesi) - 10

1. Rafadan Tayfa 4: Hayrimatör

205.102

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