Konteynerdeki cinayeti özel ekip çözdü: Borç kavgası ölümle bitti
Manisa’nın Salihli ilçesinde bir akaryakıt istasyonu şantiyesinde bekçilik yapan Sezer Akbulut, pompalı tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu. Akbulut’un ölümüyle ilgili olarak emniyette özel ekip kuruldu. Özel ekip, Akbulut’u Serkan K’nin öldürdüğünü belirledi. Cinayetin alacak-verecek meselesi nedeniyle işlendiği ortaya çıktı.
Manisa’da bir kişi, yaşadığı konteynerde ölü bulundu.Olay, geçen cumartesi günü saat 17.30 sıralarında İzmir- Ankara Karayolu, Durasıllı Mahallesi’nde meydana geldi.