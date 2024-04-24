Konteynerdeki cinayeti özel ekip çözdü: Borç kavgası ölümle bitti

Manisa’nın Salihli ilçesinde bir akaryakıt istasyonu şantiyesinde bekçilik yapan Sezer Akbulut, pompalı tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu. Akbulut’un ölümüyle ilgili olarak emniyette özel ekip kuruldu. Özel ekip, Akbulut’u Serkan K’nin öldürdüğünü belirledi. Cinayetin alacak-verecek meselesi nedeniyle işlendiği ortaya çıktı.

Konteynerdeki cinayeti özel ekip çözdü: Borç kavgası ölümle bitti - 1

Manisa’da bir kişi, yaşadığı konteynerde ölü bulundu.

​Olay, geçen cumartesi günü saat 17.30 sıralarında İzmir- Ankara Karayolu, Durasıllı Mahallesi’nde meydana geldi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Konteynerdeki cinayeti özel ekip çözdü: Borç kavgası ölümle bitti - 2

İddiaya göre, akaryakıt istasyonu yapılacağı öğrenilen arsada bekçilik yapan Sezer Akbulut’tan haber alamayan arkadaşları, kaldığı konteynere baktı.

Konteynere giren arkadaşları, Akbulut’u kanlar içinde görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Akbulut’un yaşamını yitirdiği belirlendi.
Konteynerdeki cinayeti özel ekip çözdü: Borç kavgası ölümle bitti - 3

Olay yerinde inceleme yapan ekipler, Akbulut’un pompalı tüfekle vurulması sonucu öldüğünü belirledi.

Konteynerdeki cinayeti özel ekip çözdü: Borç kavgası ölümle bitti - 4

ÖZEL EKİP KURULDU

Akbulut’un cinayete kurban gittiği saptanırken, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ve Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği personelinden oluşan özel polis ekibi kuruldu.

Özel ekip tarafından yapılan çalışma sonucunda; cinayet şüphelisinin Serkan K. olduğu belirlendi.

Polis, düzenlediği operasyonla Serkan K’yı Karaoğlanlı Mahallesi’ndeki ikametinin bulunduğu sokakta yakalayıp, gözaltına aldı.
Konteynerdeki cinayeti özel ekip çözdü: Borç kavgası ölümle bitti - 5

ALACAK-VERECEK MESELESİ İDDİASI

Serkan K’nın ilk ifadesinde; Sezer Akbulut’tan alacağı olduğunu, ödememesi üzerine aralarında çıkan tartışma sonucu öldürdüğünü itiraf ettiğini söylediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Serkan K., tutuklandı.
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