Konteynerdeki cinayeti özel ekip çözdü: Borç kavgası ölümle bitti

ÖZEL EKİP KURULDU

Akbulut’un cinayete kurban gittiği saptanırken, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ve Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği personelinden oluşan özel polis ekibi kuruldu.

Özel ekip tarafından yapılan çalışma sonucunda; cinayet şüphelisinin Serkan K. olduğu belirlendi.

Polis, düzenlediği operasyonla Serkan K’yı Karaoğlanlı Mahallesi’ndeki ikametinin bulunduğu sokakta yakalayıp, gözaltına aldı.