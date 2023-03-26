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Kontrolden çıkan halk otobüsü durağa daldı

İstanbul Kağıthane'de kontrolden çıkan bir halk otobüsü, bir otomobile çarptıktan sonra durağa daldı. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Kontrolden çıkan halk otobüsü durağa daldı - 1

İstanbul'da kontrolden çıkan halk otobüsü, çarptığı otomobil ve durakta maddi hasara yol açtı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Kontrolden çıkan halk otobüsü durağa daldı - 2

Kaza, saat 12.30 sıralarında Kağıthane Şirintepe Mahallesi’nde meydana geldi.

Kontrolden çıkan halk otobüsü durağa daldı - 3

Edinilen bilgiye göre, son duraktan kalkış yapan Sinan Aydın (60) yönetimindeki 34 HO 2525 plakalı özel halk otobüsünün (ÖHO) iddiaya göre frenleri boşaldı.

Kontrolden çıkan halk otobüsü durağa daldı - 4

Kontrolden çıkan ve yokuş aşağıya hızlanan otobüs, bir dükkanın tentesine çarparak, park halindeki otomobili sürükledi.

Kontrolden çıkan halk otobüsü durağa daldı - 5

Otomobilin merdiven boşluğuna düşmesinin ardından otobüs, geri dönüşüm konteynırı ve durağa çarparak durabildi.

Kontrolden çıkan halk otobüsü durağa daldı - 6

Kazadan sürücü Aydın yara almadan kurtulurken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Kontrolden çıkan halk otobüsü durağa daldı - 7

Olayın ardından panik yaşayan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.

Kontrolden çıkan halk otobüsü durağa daldı - 8

Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak çalışma başlattı.


Kontrolden çıkan halk otobüsü durağa daldı - 9

Kazayla ilgili incelemelerin yapılması ve tutanak tutulmasının ardından otobüs vinç, otomobil ise çekici yardımıyla bulunduğu yerden çekildi.

Kontrolden çıkan halk otobüsü durağa daldı - 10

Büyük panik yaşayan vatandaşlar, durağın sokak arasından kaldırılmasını isteyerek, tepki gösterdi.

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