Konya, Adana, Nevşehir... | Kamyonunun parçalarını bulmak için dedektif gibi iz sürdü

Şoförün, kamyon kabinini Nevşehir'de S.Ş. adlı kaporta tamircisine bıraktığını söylemesi üzerine Sarıbaş, Adana'dan Nevşehir'e giderek kabini buldu.

Halen kamyonun şasi kısmını bulamadığını belirten Sarıbaş, "Adana'da güvenlik kamera kayıtlarını tek tek inceleyip, kabini taşıyan kamyonu tespit ettik. Kamyon şoförü, kabin kısmını Nevşehir'de bir kaportacıya bıraktığını söyledi. Nevşehir'e gittiğimizde kaportacı S.Ş., 120 bin liraya satın aldığını belirtti. Avukat eşliğinde tutanak hazırlayıp, kabini geri aldık. Şimdi bulamadığımız parça şasisi kaldı. Aks kısmını ise yine Adana'da toprağa gömülü halde bulduk. Bulduğumuz parçaları Konya'ya getirdik." dedi.