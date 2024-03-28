Konya, Adana, Nevşehir... | Kamyonunun parçalarını bulmak için dedektif gibi iz sürdü
Konya'da aile şirketine ait kamyonun çalınması üzerine iz süren ve her parçasını farklı bir ilde bulan Mustafa Sarıbaş, bu sefer de aracın kabin kısmına Nevşehir'de ulaştı. İş yeri güvenlik kameralarını inceleyen polis, kamyonun yaklaşık 4 saat içinde vinçle parçalara ayrıldığı ve bazı parçalarının da satıldığını tespit etti.
Buğday alım satımı yapan Mustafa Sarıbaş'ın ağabeyi Abdullah Sarıbaş, 13 Mart'ta, kamyonu Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki buğday pazarına park etti.
Mustafa Sarıbaş da 2 gün sonra aynı yere gittiğinde park halindeki kamyonun yerinde olmadığını gördü. Çevrede yaptığı araştırmada 1 milyon 300 bin TL değerindeki kamyonuna ulaşamayan Sarıbaş, polise haber verdi.