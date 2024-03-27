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Konya Belediye başkan adayları kimlerdir? Konya Büyükşehir Belediyesi hangi partide? Konya Büyükşehir Belediye başkanı kimdir?

Konya Büyükşehir Belediyesi hangi partide? Konya Belediye Başkanı kimdir? 31 Mart 2024 Türkiye Yerel Seçimleri Konya Büyükşehir Belediye Başkanı adayları kimlerdir? 2019 yerel seçim sonuçlarında Konya Büyükşehir Belediyesini hangi parti kazandı ve Konya Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Konya yerel seçim sonuçları..

Konya Belediye başkan adayları kimlerdir? Konya Büyükşehir Belediyesi hangi partide? Konya Büyükşehir Belediye başkanı kimdir? - 1

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde Konya Büyükşehir Belediyesini 859.115 alınan oy ve %70.53 oy oranı ile AK Parti adayı UĞUR İBRAHİM ALTAY kazanmıştır.

Konya Geneli
Kazanılan Belediye Sayısı (İLÇE)

  • AK Parti 24
  • MHP 4
  • CHP 1
  • ADİL BAYINDIR 1
  • HÜSEYİN OPRUKÇU 1

TÜRKİYE HABERLERİ

Konya Belediye başkan adayları kimlerdir? Konya Büyükşehir Belediyesi hangi partide? Konya Büyükşehir Belediye başkanı kimdir? - 2

KONYA BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Konya Büyükşehir Belediyesi Başkanı UĞUR İBRAHİM ALTAY Kimdir?

Uğur İbrahim Altay 1974 yılında Konya'da doğdu. İlköğretimini Selçuk İlkokulu, ortaöğretimini Mevlana Ortaokulu’nda tamamlayan Altay, lise eğitimini ise Konya Gazi Lisesi'nde tamamladı.

1997 yılında Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun oldu.

Uğur İbrahim Altay, bir yıl süreyle Proje Mühendisi olarak görev yaptıktan sonra 1999 yılında 263. dönem yedek subay olarak Şırnak'ta vatani görevini yerine getirdi.

İnşaat mühendisi olarak birçok nitelikli projeyi hayata geçiren Uğur İbrahim ALTAY, 2004 - 2008 yılları arasında TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Konya Şubesi Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi. Ardından 2008 yılında TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanlığı'na seçildi.

29 Mart 2009 seçimleriyle Selçuklu Belediye Başkanlığı görevine başlayan Uğur İbrahim Altay, 30 Mart 2014 seçimleriyle Selçuklu Belediye Başkanlığı görevine ikinci kez seçildi.

Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 03 Mayıs 2018'de Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçilen Uğur İbrahim Altay, 31 Mart 2019 seçimlerinde Konya Büyükşehir Belediye Başkanı olarak yeniden seçildi.

Uğur İbrahim Altay, 2022 yılında Güney Kore'nin Daejeon kentinde gerçekleşen Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Teşkilatı (UCLG-United Cities And Local Governments) Dünya Kongresi Başkanlık Seçimlerinde 2023-2024 Dönem Başkanlığı'na seçildi.

Ekim 2023 tarihinde görevi devralan Uğur İbrahim Altay, dünya genelinde 240 binden fazla belediyeyi bir araya getiren UCLG-Dünya Belediyeler Birliği Başkanlığı görevini sürdürmektedir.

Uğur İbrahim Altay, Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Dünya Belediyeler Birliği Başkanlığı görevlerinin yanı sıra;

Türk Dünyası Belediyeler Birliği Başkanlığı,
Tarihi Şehirler Birliği (League of Historical Cities-LHC) Başkan Yardımcılığı,
Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği Başkanlığı
İslam Başkentleri ve Şehirleri Birliği (Organization of Islamic Capitals and Cities- OICC) Yönetim Kurulu Üyeliği,
Anadolu Medeniyetleri Belediyeler Birliği Başkanlığı,

Konya Belediyeler Birliği Başkanlığı görevlerini yürütmektedir.


Uğur İbrahim Altay, evli ve üç çocuk babasıdır.

Konya Belediye başkan adayları kimlerdir? Konya Büyükşehir Belediyesi hangi partide? Konya Büyükşehir Belediye başkanı kimdir? - 3

KONYA BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

Konya Belediye başkan adayları kimlerdir? Konya Büyükşehir Belediyesi hangi partide? Konya Büyükşehir Belediye başkanı kimdir? - 4

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