Konyaaltı’nda sahil de denizin dibi de izmarit dolu

Antalya’da sıcak havada denize girip serinlemek isteyenlerin yoğunluk oluşturduğu ünlü Konyaaltı Sahili’nde izmarit kirliliği yaşanıyor. Söndürüldükten sonra çakıl taşları arasına gizlenen, yere atılan izmaritler ünlü sahilde istenmeyen görüntüler oluşturdu. Denizin dibinde de durum yukarıdakinden farksız. Deniz tabanında pamuk yığınından farksız izmaritler olduğu görüldü.

Konyaaltı’nda sahil de denizin dibi de izmarit dolu - 1

Yaz aylarında on binlerce yerli ve yabancı turistin güneşlenip, denize girdiği Konyaaltı Sahili'nde yere atılan izmaritlerin yoğunluğu dikkat çekti.

TÜRKİYE HABERLERİ

Konyaaltı’nda sahil de denizin dibi de izmarit dolu - 2

Kumsalda söndürülüp, çakıl taşları arasına bırakılan izmaritler, kirliliğe neden oldu.

Söndürüldükten sonra çakıl taşıyla üstü kapatılarak gizlenmeye çalışılan, sahilde rastgele atılan izmaritler ile kuru yemiş kabukları çevre kirliliğine yol açtı.

Konyaaltı’nda sahil de denizin dibi de izmarit dolu - 3

Sahildeki izmarit yoğunluğunun benzeri deniz dibinde de görüntülendi.

Konyaaltı’nda sahil de denizin dibi de izmarit dolu - 4

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Sualtı Topluluğu öğrencileri gerçekleştirdikleri dalışlarda deniz dibindeki izmarit kirliliğini görüntüledi. Dipte sığ alanlarda biriken izmarit yoğunluğu, öğrencileri şaşırttı.

Konyaaltı’nda sahil de denizin dibi de izmarit dolu - 5

“PAMUK YIĞINI GİBİ İZMARİT YIĞINLARI GÖRÜYORUZ”

AÜ Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, “Sahiller kalabalık. Aileler oturuyor, denize girip, plajda sohbet ediyorlar. Yanlarında getirdikleri plastik ambalajlı yiyecek, meşrubatların atıklarını sahile bırakıyorlar. Çekirdek, midye kabuğu, izmarit, meşrubat kapakları sahilde bırakılıyor. Bunlar zamanla denize ulaşıyor. Islak mendil, plastik bardaklar rüzgarla denize ulaşıyor. Bu atıklar denizde plastik, atık kirliliği oluşturuyor.” dedi.

Konyaaltı’nda sahil de denizin dibi de izmarit dolu - 6

Sahilde 1 metrekarelik alanda yüzlerce izmaritin görüldüğünü dile getiren Prof. Dr. Gökoğlu, “Islak mendil, izmarit, meşrubat kapakları deniz dibinde toplanıyor. Deniz tabanında pamuk yığını gibi izmarit yığınları görüyoruz. İzmaritte nikotinin yanı sıra farklı kimyasallar var. Bunlar deniz suyunda kirlilik oluşturuyor. Denizdeki atıklar görsel kirliliğin yanı sıra mikroplastik atıklar deniz canlıları üzerinde birikim oluşturuyor. Bu balıkları yiyen insanlar üzerinde birikim yapıyor.” diye konuştu.

Konyaaltı’nda sahil de denizin dibi de izmarit dolu - 7
Konyaaltı’nda sahil de denizin dibi de izmarit dolu - 8
Konyaaltı’nda sahil de denizin dibi de izmarit dolu - 9
Konyaaltı’nda sahil de denizin dibi de izmarit dolu - 10
Konyaaltı’nda sahil de denizin dibi de izmarit dolu - 11
Konyaaltı’nda sahil de denizin dibi de izmarit dolu - 12
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