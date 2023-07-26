Konyaaltı’nda sahil de denizin dibi de izmarit dolu
Antalya’da sıcak havada denize girip serinlemek isteyenlerin yoğunluk oluşturduğu ünlü Konyaaltı Sahili’nde izmarit kirliliği yaşanıyor. Söndürüldükten sonra çakıl taşları arasına gizlenen, yere atılan izmaritler ünlü sahilde istenmeyen görüntüler oluşturdu. Denizin dibinde de durum yukarıdakinden farksız. Deniz tabanında pamuk yığınından farksız izmaritler olduğu görüldü.
Yaz aylarında on binlerce yerli ve yabancı turistin güneşlenip, denize girdiği Konyaaltı Sahili'nde yere atılan izmaritlerin yoğunluğu dikkat çekti.