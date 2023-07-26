Konyaaltı’nda sahil de denizin dibi de izmarit dolu

Sahilde 1 metrekarelik alanda yüzlerce izmaritin görüldüğünü dile getiren Prof. Dr. Gökoğlu, “Islak mendil, izmarit, meşrubat kapakları deniz dibinde toplanıyor. Deniz tabanında pamuk yığını gibi izmarit yığınları görüyoruz. İzmaritte nikotinin yanı sıra farklı kimyasallar var. Bunlar deniz suyunda kirlilik oluşturuyor. Denizdeki atıklar görsel kirliliğin yanı sıra mikroplastik atıklar deniz canlıları üzerinde birikim oluşturuyor. Bu balıkları yiyen insanlar üzerinde birikim yapıyor.” diye konuştu.