Konya’da 2,5 milyon yıllık “sirk buzulu” keşfedildi | “Küresel ısınma sonucu ortaya çıkmış olabilir; çok enteresan, gerçekten çarpıcı”
Konya’daki Geyik Dağları’nın 2700 rakımında varlığı 2,5 milyon yıl öncesine dayanan “sirk buzulu” bulundu. Bir doğa gezgini tarafından tespit edilen sirk buzulunun bulunduğu yatağı inceleyen Necmettin Erbakan Üniversitesi Coğrafya Bölüm Başkanı Prof. Dr. Adnan Pınar, “2,5 milyon yıl ile 10-15 bin yıla kadar bir süreçte oluşan ve ülkemizin buzullaşmaya uğrayan bölgelerinin, özellikle dağların kuzeye bakan yamaçlarında bu tarz sirk buzullarının var olduğunu biliyoruz ama bunların çoğu eriyip ortadan kalkmıştır. Bu açıdan baktığımız zaman burası Geyik Dağları’nın üzerinde bulunması son derece önemli bir numune.” dedi.
Doğa gezgini Hasan Hüseyin Kahriman, Orta Toros Dağları’nda, Taşeli Platosu’nda kuzeybatı-güneydoğu doğrultusunda uzanan Konya, Karaman ve Antalya’nın sınırlarını oluşturan 2877 rakımlı Geyik Dağları’na gezintiye çıktı.