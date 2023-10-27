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Konya’da 2,5 milyon yıllık “sirk buzulu” keşfedildi | “Küresel ısınma sonucu ortaya çıkmış olabilir; çok enteresan, gerçekten çarpıcı”

Konya’daki Geyik Dağları’nın 2700 rakımında varlığı 2,5 milyon yıl öncesine dayanan “sirk buzulu” bulundu. Bir doğa gezgini tarafından tespit edilen sirk buzulunun bulunduğu yatağı inceleyen Necmettin Erbakan Üniversitesi Coğrafya Bölüm Başkanı Prof. Dr. Adnan Pınar, “2,5 milyon yıl ile 10-15 bin yıla kadar bir süreçte oluşan ve ülkemizin buzullaşmaya uğrayan bölgelerinin, özellikle dağların kuzeye bakan yamaçlarında bu tarz sirk buzullarının var olduğunu biliyoruz ama bunların çoğu eriyip ortadan kalkmıştır. Bu açıdan baktığımız zaman burası Geyik Dağları’nın üzerinde bulunması son derece önemli bir numune.” dedi.

Konya’da 2,5 milyon yıllık “sirk buzulu” keşfedildi | “Küresel ısınma sonucu ortaya çıkmış olabilir; çok enteresan, gerçekten çarpıcı” - 1

Doğa gezgini Hasan Hüseyin Kahriman, Orta Toros Dağları’nda, Taşeli Platosu’nda kuzeybatı-güneydoğu doğrultusunda uzanan Konya, Karaman ve Antalya’nın sınırlarını oluşturan 2877 rakımlı Geyik Dağları’na gezintiye çıktı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Konya’da 2,5 milyon yıllık “sirk buzulu” keşfedildi | “Küresel ısınma sonucu ortaya çıkmış olabilir; çok enteresan, gerçekten çarpıcı” - 2

Kahriman, gezinti sırasında dağın 2700 rakımında buzul yatağı olduğunu tespit etti.

Konya’da 2,5 milyon yıllık “sirk buzulu” keşfedildi | “Küresel ısınma sonucu ortaya çıkmış olabilir; çok enteresan, gerçekten çarpıcı” - 3

Buzul yatağını inceleyen Necmettin Erbakan Üniversitesi Coğrafya Bölüm Başkanı Prof. Dr. Adnan Pınar, bunun sirk buzulu olduğunu söyledi.

Konya’da 2,5 milyon yıllık “sirk buzulu” keşfedildi | “Küresel ısınma sonucu ortaya çıkmış olabilir; çok enteresan, gerçekten çarpıcı” - 4

Küresel ısınma nedeniyle buzulun ortaya çıkmış olabileceğini ifade eden Prof. Dr. Adnan Pınar, “Dağın kuzey yamaçlarında çukur sirk diye bahsettiğimiz alanlarda biriken binlerce yıllık birbiri üzerine yağan karın oluşturduğu büyük bir buzul örtüsü. Bunlar bu kuraklaşmaya bağlı olarak üzerindeki daimi kar kütlesinin erimesiyle günümüzde açığa çıkan sirk buzulu.” diye konuştu.

Konya’da 2,5 milyon yıllık “sirk buzulu” keşfedildi | “Küresel ısınma sonucu ortaya çıkmış olabilir; çok enteresan, gerçekten çarpıcı” - 5

“ÇOK ENTERESAN, GERÇEKTEN ÇARPICI”

“Çok enteresan, gerçekten çarpıcı, bu katmanların görüntülenmesi, net olarak izlenmesi, her sene yağan karın o katmanların bir sonraki yıl yağan karla buzullaşması ortaya çıkıyor.” diyen Pınar, bölgede yapılacak ayrıntılı incelemeyle daha net bilgiler ortaya çıkabileceğini söyledi.

Konya’da 2,5 milyon yıllık “sirk buzulu” keşfedildi | “Küresel ısınma sonucu ortaya çıkmış olabilir; çok enteresan, gerçekten çarpıcı” - 6

Küresel iklim değişikliği sonucu buzulun ortaya çıktığını belirten Prof. Dr. Pınar şöyle devam etti:

“İlerleyen süreçte iklimin nasıl bir durum ortaya çıkartacağını bilemiyoruz ama yaşanan kuraklığa bağlı olarak artık bu buzulun tekrar bir kalıcı kar örtüsü altında kalmadan eriyerek daha küçük bir alana doğru gideceğini düşünüyorum. Görünen ve bugün yaşadığımız iklim böyle bir durumu ortaya çıkaracağını ortaya koyuyor. Bu buzulun yaşanan kuraklığa bağlı olarak ortaya çıkmasıyla ve sizin de bunu görüntülemenizle gerçekten bilimsel anlamda çok iyi bir hizmet oluyor. Bilim insanlarının burada detaylı çalışmalarla birtakım verilere ulaşılacağını düşünüyorum.”
Konya’da 2,5 milyon yıllık “sirk buzulu” keşfedildi | “Küresel ısınma sonucu ortaya çıkmış olabilir; çok enteresan, gerçekten çarpıcı” - 7

Bulunan sirk buzulunun 2,5 milyon yıl öncesine ait olduğunu söyleyen Pınar, “Bu açıdan baktığımız zaman burası Geyik Dağları'nın üzerinde bulunması son derece önemli bir numune. Bunun bilimsel anlamda detaylı olarak incelenmesinin yapılması, bilime de çok önemli bir katkı sunacağı kanaatindeyim.” ifadelerini kullandı.

Konya’da 2,5 milyon yıllık “sirk buzulu” keşfedildi | “Küresel ısınma sonucu ortaya çıkmış olabilir; çok enteresan, gerçekten çarpıcı” - 8

Pınar, buzulları incelemek için bilim insanlarını bölgeye davet etti.

Konya’da 2,5 milyon yıllık “sirk buzulu” keşfedildi | “Küresel ısınma sonucu ortaya çıkmış olabilir; çok enteresan, gerçekten çarpıcı” - 9
Konya’da 2,5 milyon yıllık “sirk buzulu” keşfedildi | “Küresel ısınma sonucu ortaya çıkmış olabilir; çok enteresan, gerçekten çarpıcı” - 10
Konya’da 2,5 milyon yıllık “sirk buzulu” keşfedildi | “Küresel ısınma sonucu ortaya çıkmış olabilir; çok enteresan, gerçekten çarpıcı” - 11
Konya’da 2,5 milyon yıllık “sirk buzulu” keşfedildi | “Küresel ısınma sonucu ortaya çıkmış olabilir; çok enteresan, gerçekten çarpıcı” - 12
Konya’da 2,5 milyon yıllık “sirk buzulu” keşfedildi | “Küresel ısınma sonucu ortaya çıkmış olabilir; çok enteresan, gerçekten çarpıcı” - 13
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