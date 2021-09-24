Konya'da baraj gölüne kanalizasyon suyu

DHA 24.09.2021 - 11:17
Yağmur ve kar suları dışında İvriz ve Deli Mahmut çaylarından akan sular ile 80 milyon metreküp su toplama hacmine sahip İvriz Baraj Göleti’nde, nisan ve ağustos ayları arasında biriken 180 ile 200 milyon metreküp arasındaki su, bölgedeki 400 bin dekarlık alanın sulanmasını sağlıyor.
KOSKİ yetkilileri de Halkapınar'daki kanalizasyonun 1995-2001 yıllarında yapıldığını 2014'teki 'Büyükşehir Yasası' ile birlikte sorumlulukları alanına dahil edildiğini, bu bölgede Ereğli'ye arıtma tesisi yapılması için projenin hazırlandığını, Halkapınar'daki atık suların da bu tesise getirilmesi için terfi yapılacak alanın yer tahsisi için de DSİ'den onay beklendiğini kaydetti.