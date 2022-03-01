Konya'da baraj suları altında kalacak mahallenin sakinleri taşınmaya hazırlanıyor

Haberler - Anadolu Ajansı 01.03.2022 - 12:39
Konya'nın Orta Toroslar'daki ilçesi Hadim'e yapılan Bozkır Barajı'nın suları altında kalacak Dedemli Mahallesi'nin sakinleri, yeni evlerine taşınmaya hazırlanıyor.
Büyükşehir yasasıyla beldeden mahalleye dönüşen, il merkezine 170 kilometre mesafedeki mahallede kamulaştırılan 428 hanenin sahipleri, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca Meram ilçesi Çarıklar mevkisinde hazırlanan yeni yaşam alanına taşınacak.
Yeni evlerini teslim alan bazı mahalle sakinleri, göç planlarını yapmaya başladı.
Yurt edindikleri yerden ayrılacak olmanın hüznünü yaşadıklarını dile getiren Mahalle muhtarı Yunis Özer, "Burada acı ve tatlı bir sürü anımız var. Anılarımız sular altında kalacak. Kimse doğduğu yeri terk etmek istemez ama mecbur oraya da ayak uydurmak zorundayız. Yeni yurdumuzda sulu tarım yapmak istiyoruz” dedi.
Mahalle sakinlerinden 67 yaşındaki Arif Toptaş da hüzünle birlikte farklı bir heyecanı da yaşadıklarını söyledi.
Gideceklerine üzüldüklerini fakat yeni bir hayatın kendilerini beklediğini anlatan Toptaş, şunları kaydetti:
"Yüksek kesimlerde sulardan etkilenmeyecek evler var. İleride burası su altında kalınca manzarası çok daha güzel olacak. Zannederim zamanla yüksek kesimlere dönüp ev yapanlar olur. Belli bir yaşın üstündekiler Konya'da yaşayamaz."
Mahalle sakinlerinden 67 yaşındaki Osman Şahin, evlerini teslim aldıktan sonra taşınacaklarını söyledi.
Gidecekleri yere alışmanın zor olacağına değinen Şahin, "Çocukluğumuz, her şeyimiz burada geçti. Bundan sonraki ömrümüz yeni yerimizde geçecek” diye konuştu.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürü Banu Aslan, Dedemli halkına, altı ambarlı 428 yeni konut ve 18 iş yeriyle birlikte 500'er metrekare bahçe, 7'şer dekar tarla hazırladıklarını kaydetti.
Konforlu bir yerleşim alanı inşa ettiklerini belirten Aslan, "Cami, okul, spor alanları, köy konağı, pazar yeri, tandır fırınları, yöresel ürünlerin yapılıp satılacağı dükkanlar, çocuk oyun alanları, yeşil alanlar, bisiklet ve yürüyüş yolları da yapıyoruz. Vatandaşlarımızın beklentisini karşılayan, yatay ve yöresel mimari anlayışıyla mahalle kültürünü yaşatan, çevre dostu bir yerleşim alanı kurduk" dedi.
Aslan, projede tüm süreçleri Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ile hassas bir şekilde yürüttüklerini ifade ederek, şöyle konuştu:
"Tıpkı Şırnak Güçlükonak'ta, Bursa Yalıntaş'ta, Mersin Alaköprü Barajı nedeniyle yaptığımız iskan projelerinde olduğu gibi Dedemli'de de vatandaşlarımızı mağdur etmedik, onların gönül rızasını aldık. Bu kapsamda Dedemli'de 428 konut, 18 iş yeri yapıyoruz. Konutlarımızın üst katını yaşam alanı, alt katını ise vatandaşlarımızın ihtiyacına yönelik olarak kullanacakları işletme binası olarak planladık. Köylümüz bahçesinde, tarlasında kullanacağı tarım aletlerini, kazmasını, küreğini buraya koyacak. Yetiştirdiği ürünleri yine bir ambar gibi burada saklayacak."