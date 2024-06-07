Konya'da kan donduran olay: 1,5 saatte hem taciz hem cinayet
Konya'da takip ettiği üniversite öğrencisi N.Ü.'ye bıçakla saldırdığı iddia edilen Ali A.'nın bu olaydan saatler sonrasında ise otomobili ile çarptığı bisikletteki mimar Cihan Mert'in öldüğü ortaya çıktı. Taciz şüphelisi olarak arandığı sırada "Kazaya karıştım" diyerek kendisini ihbar eden Ali A. tutuklandı.
Önce tacize sonra cinayete karıştı.
Olay, 4 Haziran'da Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi'ndeki Kredi Yurtlar Kurumu'nun önünde meydana geldi.
Üniversite öğrencisi N.Ü., saat 06.00 sıralarında okuluna gitmek için yurttan çıkıp yürümeye başladı. Bir süre sonra N.Ü., bir otomobilin kendisini takip ettiğini fark etti.
N.Ü. hızlanırken otomobil de ara sokağa girdi. İddiaya göre; araçtan inen kişi, elinde bıçakla koşarak N.Ü.'nün yanına geldi.