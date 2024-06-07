Konya'da kan donduran olay: 1,5 saatte hem taciz hem cinayet

"HIZLI BİR ŞEKİLDE KOŞTU"

Olay sonrası N.Ü., yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Okula gitmek için yurttan çıkmış, yürüyordum. Birkaç dakika sonra takip edildiğimi fark ettim ve hızlandım. Beni takip eden kişi, fark etmiş olacak ki beni geçti. Yoluma devam ettim. Beni takip eden otomobili, bir sokağın arasına park ederken gördüm. Otomobilden zayıf, uzun boylu birisi indi. Elinde bıçak olduğunu gördüm. Benim üzerime hızlı bir şekilde koştu. Ne yapacağımı bilemeyip, sırtımı bir evin duvarına yasladım. Elindeki bıçağı sol bileğime dayadı ve bana 'Gel bakalım şöyle' dedi. Elim kahve dolu termos vardı. Kurtulmak için kafasına 4-5 kez vurdum. Bu sırada birinin bana yardım etmesi için çığlık attım. Koluma bıçak dayayan kişi kaçtı. Balkonda bulunan bir teyze, bana yardım edemeyeceğini söyledi. Kaçmak için girdiğim bir sokakta, tesadüfen orada oturduğunu ve çığlıklarıma çıkan bir polis memuru beni evine aldı. O sayede kurtuldum. O gün ölmedim ama o kişi, başkasına otomobiliyle çarparak öldürmüş."