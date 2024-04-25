Konya’da öğretmenden öğrenciye cinsel istismar: WhatsApp ve Instagram mesajları delil oldu, tutuklandı

“BANA ÖZEL OLDUĞUNU SÖYLEDİ”

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan S.D, “M.K. hocamız, bir öğretmenden özel ders almak istediğimi söylediğimde, bana yardımcı olmak için cep telefonu numaramı almıştı. Sonrasında hoca, bana 3 ay kadar önce mesaj yazmaya başladı. Bana ‘Ne yapıyorsun prenses, ders mi çalışıyorsun?’ gibi şeyler yazıyordu. Hocanın, başka öğrencilere mesaj yazdığını duymadım. Bana özel olduğunu söyledi.” ifadelerini kullandı.

“HOCA LAFINI KALDIRSAK MI?”

M.K’nin kendisine, “Hoca lafını kaldırsak mı?” dediğini anlatan küçük çocuk, “Ben, öğretmen öğrenci ilişkimiz olduğunu söyledim ama o bana sevgili olmak istediğini yazıyordu. Ona evli olduğunu, böyle bir şey olmayacağını yazdım. O da bunun engel olamayacağını yazdı.” diye konuştu.