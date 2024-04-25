Konya’da öğretmenden öğrenciye cinsel istismar: WhatsApp ve Instagram mesajları delil oldu, tutuklandı
Konya’da bir lisede görev yapan 55 yaşındaki öğretmen M.K, öğrencisi 14 yaşındaki S.D’ye cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuklandı. Kız çocuğu S.D’nin uzak durmaya çalıştıkça, tacizlerine WhatsApp ve Instagram’dan mesaj yoluyla devam ettiğini anlatan anne N.D, “Okulda da el hareketiyle cinsel istismarda bulununca, kızım durumu bize söyledi. Biz gerekeni yapıp, savcılığa ve okul idaresine şikayette bulunduk.” dedi.
Konya’da bir öğretmen, öğrencisine cinsel istismar suçlamasıyla tutuklandı.Kentte bir lisede öğrenim gören 9’uncu sınıf öğrencisi S.D., 18 Nisan günü ailesine, öğretmeni M.K’nin ocak ayından itibaren kendisine WhatsApp ve sosyal medya üzerinden mesajlar gönderdiğini, özellikle son bir aydır da mesajların cinsel içerikli olduğunu, daha önce aracıyla eve bırakırken öpmeye çalıştığını ve en son da okulda merdivenlerde elle tacizde bulunduğunu söyledi. Bunun üzerine aile, öğretmen M.K. hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.