Köpeği ezmemek için ani manevra 4 can aldı: Günübirlik tatile gittikleri ortaya çıktı
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, önüne çıkan köpeğe çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı otomobilin yan yoldaki hafriyat kamyonuyla çarpıştığı kazada yaralılardan bir kişi daha hayatını kaybetti. 18 yaşındaki Fatma Sıla Ecerel ile kazada ölü sayısı, 4'e yükseldi. Sürücü Hasan Özkaya'nın kazada hayatını kaybedenlerden Nazife Nehir Akyay ile kısa bir süre önce sözlendiği ve arkadaşlarıyla Ayvalık'a günübirlik tatile gitmek için yola çıktıkları ortaya çıktı.
Kaza, dün saat 12.30 sıralarında Çanakkale-İzmir kara yolu Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi.
İddiaya göre, yola çıkan köpeği fark eden berber Hasan Özkaya'nın ani manevra yaptığı otomobili, kaldırımı aşarak yan yolda seyreden Veysel Başak yönetimindeki hafriyat kamyonu ile çarpıştı.