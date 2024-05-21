Köpeği ezmemek için ani manevra 4 can aldı: Günübirlik tatile gittikleri ortaya çıktı

Kazada ağır yaralanan Fatma Sıla Ecerel ise ilk müdahalesinin ardından Burhaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çevredekiler kazaya neden olan köpeğin yara almadığını belirtti.

Edremit Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Ecerel, müdahaleye rağmen dün yaşamını yitirdi. Özkaya ve Yıldız'ın cenazeleri aileleri tarafından teslim alındı.