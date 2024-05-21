Köpeği ezmemek için ani manevra 4 can aldı: Günübirlik tatile gittikleri ortaya çıktı

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, önüne çıkan köpeğe çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı otomobilin yan yoldaki hafriyat kamyonuyla çarpıştığı kazada yaralılardan bir kişi daha hayatını kaybetti. 18 yaşındaki Fatma Sıla Ecerel ile kazada ölü sayısı, 4'e yükseldi. Sürücü Hasan Özkaya'nın kazada hayatını kaybedenlerden Nazife Nehir Akyay ile kısa bir süre önce sözlendiği ve arkadaşlarıyla Ayvalık'a günübirlik tatile gitmek için yola çıktıkları ortaya çıktı.

Köpeği ezmemek için ani manevra 4 can aldı: Günübirlik tatile gittikleri ortaya çıktı - 1

Kaza, dün saat 12.30 sıralarında Çanakkale-İzmir kara yolu Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, yola çıkan köpeği fark eden berber Hasan Özkaya'nın ani manevra yaptığı otomobili, kaldırımı aşarak yan yolda seyreden Veysel Başak yönetimindeki hafriyat kamyonu ile çarpıştı.

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Köpeği ezmemek için ani manevra 4 can aldı: Günübirlik tatile gittikleri ortaya çıktı - 2

Ön kısmı hafriyat kamyonunun altına giren otomobil hurdaya dönerken, ihbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde otomobil sürücüsü Hasan Özkaya (22) ile yanındaki Ali Yıldız (20) ve Nazife Nehir Akyay'ın (22) hayatını kaybettiğini belirledi.

Köpeği ezmemek için ani manevra 4 can aldı: Günübirlik tatile gittikleri ortaya çıktı - 3

Kazada ağır yaralanan Fatma Sıla Ecerel ise ilk müdahalesinin ardından Burhaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çevredekiler kazaya neden olan köpeğin yara almadığını belirtti.

Edremit Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Ecerel, müdahaleye rağmen dün yaşamını yitirdi. Özkaya ve Yıldız'ın cenazeleri aileleri tarafından teslim alındı. 

Köpeği ezmemek için ani manevra 4 can aldı: Günübirlik tatile gittikleri ortaya çıktı - 4

İki arkadaşın cenazesi dün Havran'ın kırsal Köylüce Mahallesi'nde ikindi namazının ardından mahalle mezarlığına defnedildi. Akyay'ın cenazesinin Edremit, Ecerel'in ise Havran'da bugün toprağa verileceği öğrenildi.

Köpeği ezmemek için ani manevra 4 can aldı: Günübirlik tatile gittikleri ortaya çıktı - 5

ACI AYRINTI ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan sürücü Özkaya'nın Nazife Nehir Akyay ile kısa bir süre önce sözlendiği ve arkadaşlarıyla Ayvalık’a günübirlik tatil için yola çıktığı belirtildi.

Köpeği ezmemek için ani manevra 4 can aldı: Günübirlik tatile gittikleri ortaya çıktı - 6

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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