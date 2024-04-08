Köpek köpeği kıskandı, ev sahibi hastanelik oldu

Adana Veteriner Hekimler Odası Başkanı Nihat Köse ise Çin Aslanı köpeklerinin çok güçlü hayvanlar olduğunu anlattı. Köse, “Köpek besliyorsanız böyle durumlarla karşılaşma ihtimaliniz hep vardır. Köpeklerin doğası gereği böyle şeyler olabilir. Çin Aslanı güçlü bir köpektir.

Aynı zamanda biraz da asosyaldir. Bulunduğu ailede bir kişiyi sahiplenir, sahiplendiği kişiyi kıskanır. Çin Aslanlarının eğitimi zordur bu türü ceza ile eğitemezsiniz, onlar ödülle, sevgiyle eğitilen hayvanlardır. Çin Aslanları, Çin de ve Moğolistan da bekçi köpeği olarak kullanılan güçlü hayvanlardır.” ifadelerini kullandı.