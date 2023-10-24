Köprü ve otoyol geçiş ücretleri ne kadar oldu? 15 Temmuz Sehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprü geçiş ücreti ne kadar?

KÖPRÜ VE OTOYOL GEÇİŞ ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

Karayolları Genel Müdürlüğü, otoyol ve köprü ücretlerine bu gece yarısından itibaren zam yapıldığını duyurdu.



15 Temmuz Sehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri geçiş ücreti hafif ticari araçlar için 15 lira oldu.