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Köprü ve otoyol geçiş ücretleri ne kadar oldu? 15 Temmuz Sehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprü geçiş ücreti ne kadar?

Köprü ve otoyol geçiş ücretlerine zam geldi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve FSM tek yön geçişi ücreti yeniden oranlandı. Bu gelişmenin duyulmasının ardından vatandaşlar yeni ücret tarifesini öğrenmek istiyor. Peki, köprü ve otoyol geçiş ücretleri ne kadar oldu?

Köprü ve otoyol geçiş ücretleri ne kadar oldu? 15 Temmuz Sehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprü geçiş ücreti ne kadar? - 1

Karayolları Genel Müdürlüğü, "Otoyol ve köprü ücretleri, 25 Ekim 2023 Çarşamba günü saat 00.00’dan itibaren geçerli olmak üzere yeniden düzenlenmiştir" açıklamasıyla ücretlere zam geldiğini duyurdu.

TÜRKİYE HABERLERİ

Köprü ve otoyol geçiş ücretleri ne kadar oldu? 15 Temmuz Sehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprü geçiş ücreti ne kadar? - 2

KÖPRÜ VE OTOYOL GEÇİŞ ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

Karayolları Genel Müdürlüğü, otoyol ve köprü ücretlerine bu gece yarısından itibaren zam yapıldığını duyurdu.

15 Temmuz Sehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri geçiş ücreti hafif ticari araçlar için 15 lira oldu.

Köprü ve otoyol geçiş ücretleri ne kadar oldu? 15 Temmuz Sehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprü geçiş ücreti ne kadar? - 3

SON ZAM TEMMUZ AYINDA YAPILMIŞTI

Son olarak temmuz ayında KDV'nin yüzde 18'den yüzde 20'ye çıkarılmasıyla 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri geçiş ücreti, tek yön otomobil için 8,25 TL’den 8,50 TL’ye yükseltilmişti.

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