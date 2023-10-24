Köprü ve otoyol geçiş ücretleri ne kadar oldu? 15 Temmuz Sehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprü geçiş ücreti ne kadar?
Köprü ve otoyol geçiş ücretlerine zam geldi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve FSM tek yön geçişi ücreti yeniden oranlandı. Bu gelişmenin duyulmasının ardından vatandaşlar yeni ücret tarifesini öğrenmek istiyor. Peki, köprü ve otoyol geçiş ücretleri ne kadar oldu?
Karayolları Genel Müdürlüğü, "Otoyol ve köprü ücretleri, 25 Ekim 2023 Çarşamba günü saat 00.00’dan itibaren geçerli olmak üzere yeniden düzenlenmiştir" açıklamasıyla ücretlere zam geldiğini duyurdu.