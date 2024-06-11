Köprü ve otoyollar Kurban Bayramı'nda kaç gün ücretsiz? Ücretsiz otoyollar ve köprüler

Kurban Bayramı tatili nedeniyle Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) sorumluluğundaki otoyol ve köprü geçişlerinden ücret alınmayacağı duyuruldu. Bayram günlerinde yola çıkacak olan vatandaşlar, hangi köprüler ve otoyolların ücretsiz olduğunu merak ediyor. Peki, köprü ve otoyollar Kurban Bayramı'nda kaç gün ücretsiz? Ücretsiz otoyollar ve köprüler

Köprü ve otoyollar Kurban Bayramı'nda kaç gün ücretsiz? Ücretsiz otoyollar ve köprüler - 1

9 gün sürecek olan Kurban Bayramı tatili öncesi gündeme gelen konulardan biri de köprü ve otoyolların durumuyla ilgiliydi. Daha önceki "ücretsiz otoyol ve köprü kullanımı" uygulamasının bu yıl da devam edip etmeyeceği merak ediliyordu.

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Köprü ve otoyollar Kurban Bayramı'nda kaç gün ücretsiz? Ücretsiz otoyollar ve köprüler - 2

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Bazı Mal ve Hizmetlerden Ücretsiz veya İndirimli Olarak Faydalanacakların Tespitine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Köprü ve otoyollar Kurban Bayramı'nda kaç gün ücretsiz? Ücretsiz otoyollar ve köprüler - 3

HANGİ KÖPRÜLER ÜCRETSİZ?

Buna göre, bayram tatili nedeniyle KGM sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişler, 15 Haziran Cumartesi (Cumayı cumartesiye bağlayan gece) saat 00.00'dan başlayarak, 24 Haziran Pazartesi saat 07.00'ye kadar ücretsiz olacak.

Köprü ve otoyollar Kurban Bayramı'nda kaç gün ücretsiz? Ücretsiz otoyollar ve köprüler - 4

TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Vatandaşlar Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro hattı seferleri ile belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden 16 Haziran Pazar saat 00.00'dan (cumartesi gününü pazar gününe bağlayan gece), 19 Haziran Çarşamba gün sonuna kadar (Kurban Bayramı süresince) ücretsiz yararlanabilecek.

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