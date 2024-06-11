Köprü ve otoyollar Kurban Bayramı'nda kaç gün ücretsiz? Ücretsiz otoyollar ve köprüler
Kurban Bayramı tatili nedeniyle Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) sorumluluğundaki otoyol ve köprü geçişlerinden ücret alınmayacağı duyuruldu. Bayram günlerinde yola çıkacak olan vatandaşlar, hangi köprüler ve otoyolların ücretsiz olduğunu merak ediyor. Peki, köprü ve otoyollar Kurban Bayramı'nda kaç gün ücretsiz? Ücretsiz otoyollar ve köprüler
9 gün sürecek olan Kurban Bayramı tatili öncesi gündeme gelen konulardan biri de köprü ve otoyolların durumuyla ilgiliydi. Daha önceki "ücretsiz otoyol ve köprü kullanımı" uygulamasının bu yıl da devam edip etmeyeceği merak ediliyordu.