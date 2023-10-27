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Korhan Berzeg için umutlar tükendi, aramalar sonlandırıldı | Yetkili isimden “Gizemli bir durum var” açıklaması

Balıkesir’in Gönen ilçesinde tatil için geldiği yazlık evinden köpeği “Tina” ile birlikte çıkıp bir daha kendisinden haber alınamayan Korhan Berzeg’i arama çalışmaları, 130’uncu gününde sonlandırıldı. Berzeg’i arama çalışmalarına katılan bir yetkili, ilçede geçen hafta kaybolan bir kadının 24 saatte bulunduğunu belirterek, “130 gün boyunca aramamıza rağmen Korhan Berzeg'e ait hiçbir ize rastlayamadık. Burada, gizemli bir durum var. Bunu aydınlatmaya çalışıyoruz. Ekipler artık sadece yapılan istihbaratları değerlendirecek.” dedi.

Korhan Berzeg için umutlar tükendi, aramalar sonlandırıldı | Yetkili isimden “Gizemli bir durum var” açıklaması - 1

ABD’deki Dünya Bankası’nda bir dönem “Asya Direktörü” olarak çalıştıktan sonra emekli olup, İstanbul Büyükada’daki evinde yaşamaya başlayan Korhan Berzeg, mayıs ayında İngiliz uyruklu eşi Angela Berzeg ile memleketi Balıkesir’in Gönen ilçesi kırsal Armutlu Mahallesi’ndeki yazlık evine geldi.

17 Haziran’da telefonunun yanı sıra kimlik ve banka kartlarını da yanına almadan, doberman cinsi eğitimli köpeği “Tina” ile yürüyüşe çıkan Korhan Berzeg, geri dönmeyince eşi kayıp ihbarında bulundu.

TÜRKİYE HABERLERİ

Korhan Berzeg için umutlar tükendi, aramalar sonlandırıldı | Yetkili isimden “Gizemli bir durum var” açıklaması - 2

250 KİLOMETRELİK ALAN 5 KEZ TARANDI

Bölgede, AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Ankara Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) ile gönüllü arama ve kurtarma ekiplerinin yanı sıra iz takip ve kadavra köpekleriyle arama başlatıldı.

Berzeg’i arama çalışmalarında 250 kilometrelik alan 5 kez tarandı. Olay günü ve öncesinde, Armutlu Mahallesi’nden geçen araçların plakalarını belirleyen jandarma ekipleri, 40 araç sürücüsünü de sorguladı ancak hiçbir ize ulaşamadı.
Korhan Berzeg için umutlar tükendi, aramalar sonlandırıldı | Yetkili isimden “Gizemli bir durum var” açıklaması - 3

“TİNA” 74 GÜN SONRA GERİ DÖNDÜ

Berzeg’in köpeği “Tina”, kaybolduktan 74 gün sonra, 29 Ağustos sabahı, Armutlu Mahallesi’ndeki eve geldi. Evde kimseyi bulamayan köpek, 500 metre ileride, komşularının evinin olduğu bölgeye gitti. “Tina”yı görenlerin ihbarıyla, Armutlu Mahallesi muhtarı Hamit Erman, olay yerine gelip, jandarmaya bilgi verdi. Çip kontrolünde de köpeğin “Tina” olduğu tespit edilince Angela Berzeg, Büyükada’dan Armutlu’ya gelerek köpeği teslim aldı.

“Tina”nın bakımlı olduğu, üzerinde arazide kaldığına dair kir, toprak ve çamur gibi izlerin bulunmadığı, patilerinin de temiz olduğu görüldü.
Korhan Berzeg için umutlar tükendi, aramalar sonlandırıldı | Yetkili isimden “Gizemli bir durum var” açıklaması - 4

“TİNA”NIN ÇALIŞMALARA KATKISI OLMADI

İlk olarak köpeğin yakın bölgede alıkonulurken bırakıldığı ya da kaçtığı değerlendirildi. “Tina”nın dışkı ve kan örnekleri incelendi; köpeğin doğada kalmadığı bulgularına ulaşıldı. Bunun üzerine arama çalışmalarına, “Tina” da dahil edildi.

Ancak “Tina”nın çalışmalara bir katkısı olmadı.
Korhan Berzeg için umutlar tükendi, aramalar sonlandırıldı | Yetkili isimden “Gizemli bir durum var” açıklaması - 5

UMUTLAR TÜKENDİ

Berzeg, Armutlu Mahallesi’ndeki evinden Çanakkale sınırına kadar olan 54 kilometrelik alan da dahil, 325 kilometrekarede arandı.

Gönen’de 20’den fazla mahalle ile Gönen Çayı’nın, Erdek’te denize döküldüğü güzergahlar defalarca özel olarak kontrol edildi ancak hiçbir ize rastlanmadı. 50 kişilik ekiple sürdürülen arama çalışmaları Korhan Berzeg kaybolduktan 130 gün sonra, 24 Ekim’de sonlandırıldı.
Korhan Berzeg için umutlar tükendi, aramalar sonlandırıldı | Yetkili isimden “Gizemli bir durum var” açıklaması - 6

“GİZEMLİ BİR DURUM VAR”

Geçen hafta evden ayrıldıktan sonra geri dönmeyen ve kaybolan, zihinsel engelli Fikriye Aydın’ın, 24 saat içerisinde bulunduğuna dikkat çeken bir yetkili, “Maalesef çok uğraşmamıza rağmen hiçbir sonuç alamadık. Gönen’de kaybolan zihinsel engelli vatandaşımızı, az sayıda ekiple 24 saat içinde bulduk. 130 gün boyunca aramamıza rağmen Korhan Berzeg’e ait hiçbir ize rastlayamadık. Burada, gizemli bir durum var. Bunu aydınlatmaya çalışıyoruz.  Ekipler artık sadece yapılan istihbaratları değerlendirecek. Çalışmalarımızı bu şekilde sürdüreceğiz.” ifadelerini kullandı.

Korhan Berzeg için umutlar tükendi, aramalar sonlandırıldı | Yetkili isimden “Gizemli bir durum var” açıklaması - 7

Korhan Berzeg’i arama çalışmaları bundan sonra gelen ihbarlar doğrultusunda sürdürülecek.

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