Korhan Berzeg için umutlar tükendi, aramalar sonlandırıldı | Yetkili isimden “Gizemli bir durum var” açıklaması

“TİNA”NIN ÇALIŞMALARA KATKISI OLMADI

İlk olarak köpeğin yakın bölgede alıkonulurken bırakıldığı ya da kaçtığı değerlendirildi. “Tina”nın dışkı ve kan örnekleri incelendi; köpeğin doğada kalmadığı bulgularına ulaşıldı. Bunun üzerine arama çalışmalarına, “Tina” da dahil edildi.

Ancak “Tina”nın çalışmalara bir katkısı olmadı.