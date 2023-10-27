Korhan Berzeg için umutlar tükendi, aramalar sonlandırıldı | Yetkili isimden “Gizemli bir durum var” açıklaması
Balıkesir’in Gönen ilçesinde tatil için geldiği yazlık evinden köpeği “Tina” ile birlikte çıkıp bir daha kendisinden haber alınamayan Korhan Berzeg’i arama çalışmaları, 130’uncu gününde sonlandırıldı. Berzeg’i arama çalışmalarına katılan bir yetkili, ilçede geçen hafta kaybolan bir kadının 24 saatte bulunduğunu belirterek, “130 gün boyunca aramamıza rağmen Korhan Berzeg'e ait hiçbir ize rastlayamadık. Burada, gizemli bir durum var. Bunu aydınlatmaya çalışıyoruz. Ekipler artık sadece yapılan istihbaratları değerlendirecek.” dedi.
ABD’deki Dünya Bankası’nda bir dönem “Asya Direktörü” olarak çalıştıktan sonra emekli olup, İstanbul Büyükada’daki evinde yaşamaya başlayan Korhan Berzeg, mayıs ayında İngiliz uyruklu eşi Angela Berzeg ile memleketi Balıkesir’in Gönen ilçesi kırsal Armutlu Mahallesi’ndeki yazlık evine geldi.
17 Haziran’da telefonunun yanı sıra kimlik ve banka kartlarını da yanına almadan, doberman cinsi eğitimli köpeği “Tina” ile yürüyüşe çıkan Korhan Berzeg, geri dönmeyince eşi kayıp ihbarında bulundu.