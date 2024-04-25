Korhan Berzeg’den ilk iz | Bölgede başka kemikler var mı? Kadavra köpeğiyle arama sürüyor
Balıkesir’de yaklaşık 1 yıl önce kaybolan Korhan Berzeg’in kişisel eşyaları ve kıyafetleri ile aynı bölgede kemik parçaları bulunması ekipleri harekete geçirdi. Bölgede dün yeniden başlayan arama çalışmaları bugün de sürüyor. Ekipler bölgede başka kemik parçaları olup olmadığını araştırıyor. Önceki gün bulunan kemik parçaları ise DNA analizi için İstanbul’a gönderildi.
Balıkesir’in Gönen ilçesinde, geçen yıl haziran ayında sabah yürüyüşü için evinden ayrıldıktan sonra haber alınamayan ekonomist Korhan Berzeg’e ait olduğu değerlendirilen kıyafet ve kemik parçaları ile kişisel eşyaların bulunduğu bölgede ekiplerin çalışmaları devam ediyor.