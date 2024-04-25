Korhan Berzeg’den ilk iz | Bölgede başka kemikler var mı? Kadavra köpeğiyle arama sürüyor

Balıkesir’de yaklaşık 1 yıl önce kaybolan Korhan Berzeg’in kişisel eşyaları ve kıyafetleri ile aynı bölgede kemik parçaları bulunması ekipleri harekete geçirdi. Bölgede dün yeniden başlayan arama çalışmaları bugün de sürüyor. Ekipler bölgede başka kemik parçaları olup olmadığını araştırıyor. Önceki gün bulunan kemik parçaları ise DNA analizi için İstanbul’a gönderildi.

Korhan Berzeg’den ilk iz | Bölgede başka kemikler var mı? Kadavra köpeğiyle arama sürüyor - 1

Balıkesir’in Gönen ilçesinde, geçen yıl haziran ayında sabah yürüyüşü için evinden ayrıldıktan sonra haber alınamayan ekonomist Korhan Berzeg’e ait olduğu değerlendirilen kıyafet ve kemik parçaları ile kişisel eşyaların bulunduğu bölgede ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Korhan Berzeg’den ilk iz | Bölgede başka kemikler var mı? Kadavra köpeğiyle arama sürüyor - 2

Jandarma, Berzeg’e ait olduğu değerlendirilen kemik ve kıyafet parçalarının yanı sıra Korhan Berzeg’in kimlik ve banka kartlarının bulunduğu kırsal Armutlu Mahallesi’ne yaklaşık 3,5 kilometre uzaklıktaki engebeli ve orman örtüsünün yoğun olduğu dere yatağında inceleme yapıyor.

Korhan Berzeg’den ilk iz | Bölgede başka kemikler var mı? Kadavra köpeğiyle arama sürüyor - 3

Gönen Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında, bölgede başka kemik parçalarının olup olmadığına yönelik araştırma faaliyetleri, 6 Jandarma Asayiş Timi, 3 Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), bir İstihbarat Timi, 3 Jandarma Asayiş Komando unsuru ve İl Jandarma Komutanlığından gönderilen bir kadavra tespit köpek unsuru olmak üzere 59 personelle sürüyor.

Korhan Berzeg’den ilk iz | Bölgede başka kemikler var mı? Kadavra köpeğiyle arama sürüyor - 4

KEMİK PARÇALARI İSTANBUL'A GÖNDERİLDİ

Berzeg’e ait olduğu değerlendirilen kemik parçaları, DNA analizi için İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı’na gönderildi.

DNA örneği vermek için İngiltere’den Türkiye’ye gelen Korhan Berzeg’in kızı Nisa Berzeg’in, İstanbul Adli Tıp Kurumu’na davet edildiği öğrenildi.

Korhan Berzeg’den ilk iz | Bölgede başka kemikler var mı? Kadavra köpeğiyle arama sürüyor - 5

NE OLMUŞTU? 

Armutlu Mahallesi’ndeki evinden 17 Haziran 2023’te sabah yürüyüşü yapmak için köpeği Tina ile ayrıldıktan sonra haber alınamayan ekonomist Korhan Berzeg (83) için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinasyonunda çalışma başlatılmıştı.

Korhan Berzeg’den ilk iz | Bölgede başka kemikler var mı? Kadavra köpeğiyle arama sürüyor - 6

Ekipler, Armutlu ve çevresindeki ormanlık bölgenin yanı sıra yakın mahallelerde, su kuyuları, dere yatakları ve mağaralarda günlerce Berzeg ve köpeğini aramış ancak herhangi bir ize rastlayamamıştı.

Korhan Berzeg’den ilk iz | Bölgede başka kemikler var mı? Kadavra köpeğiyle arama sürüyor - 7

Geyikli ile Armutlu mahalleleri arasında 29 Ağustos’ta bir vatandaşın fark ettiği köpeğin Tina olduğu, Berzeg ailesi tarafından teşhis edilmişti. Köpeğin, sağlıklı ve bakımlı olduğu belirlenmişti. Küresel konumlama sistemi (GPS) cihazı takılan köpeğin araziye bırakılmasından da herhangi bir sonuca ulaşılamamıştı.

Korhan Berzeg’den ilk iz | Bölgede başka kemikler var mı? Kadavra köpeğiyle arama sürüyor - 8

Armutlu’ya yaklaşık 3,5 kilometre uzaklıkta 23 Nisan’da mahalle sakinleri tarafından kemik ve kıyafet parçaları ile kimlik ve banka kartları bulunarak, ekipler tarafından incelemeye alınmıştı.

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