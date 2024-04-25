Korhan Berzeg’den ilk iz | Bölgede başka kemikler var mı? Kadavra köpeğiyle arama sürüyor

Geyikli ile Armutlu mahalleleri arasında 29 Ağustos’ta bir vatandaşın fark ettiği köpeğin Tina olduğu, Berzeg ailesi tarafından teşhis edilmişti. Köpeğin, sağlıklı ve bakımlı olduğu belirlenmişti. Küresel konumlama sistemi (GPS) cihazı takılan köpeğin araziye bırakılmasından da herhangi bir sonuca ulaşılamamıştı.