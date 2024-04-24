Korhan Berzeg’den ilk iz | Kemik parçalarını bulan muhtar konuştu: Pantolonun alt kısmı parçalanmıştı, kafatası yoktu

Balıkesir’de yaklaşık 1 yıl önce kaybolan Korhan Berzeg’den bir ize ulaşıldı. Berzeg’in evine yakın bir mesafede insana ait olduğu düşünülen kemik parçaları bulundu. Kemik parçalarının yanında Berzeg’in kıyafetleri, kimlik ve kredi kartı olduğu da görüldü. Kemik parçalarını bulan mahalle muhtarı, “Kıyafetlerinin 1 metre uzağında kemikler vardı. Kafatası yoktu.” dedi. Kemik parçaları DNA testi için Adli Tıp Kurumu’na gönderilirken, bölgede arama çalışmalarına yeniden başlandı.

Korhan Berzeg’den ilk iz | Kemik parçalarını bulan muhtar konuştu: Pantolonun alt kısmı parçalanmıştı, kafatası yoktu - 1

Balıkesir’in Gönen ilçesinde kaybolan Korhan Berzeg’in bir yıl sonra izine ulaşıldı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Korhan Berzeg’den ilk iz | Kemik parçalarını bulan muhtar konuştu: Pantolonun alt kısmı parçalanmıştı, kafatası yoktu - 2

ABD’de Dünya Bankası’nda bir dönem Asya Direktörü olarak çalıştıktan sonra emekli olup, İstanbul Büyükada’daki evinde yaşamaya başlayan Korhan Berzeg, 2023 Mayıs’ta İngiliz eşi Angela Berzeg ile geldiği Balıkesir’in Gönen ilçesi kırsal Armutlu Mahallesi’ndeki yazlık evinden, 17 Haziran’da, doberman cinsi eğitimli köpeği Tina ile yürüyüşe çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı.

Bölgede, AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Ankara Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) ile gönüllü arama ve kurtarma ekiplerinin yanı sıra iz takip ve kadavra köpekleriyle başlatılan arama çalışmalarından sonuç alınamazken, Berzeg’in köpeği Tina, kaybolduktan 74 gün sonra, 29 Ağustos sabahı, Armutlu Mahallesi’ndeki evine geri döndü.
Korhan Berzeg’den ilk iz | Kemik parçalarını bulan muhtar konuştu: Pantolonun alt kısmı parçalanmıştı, kafatası yoktu - 3

Aramalara Tina da dahil edildi. 74 gün boyunca alıkonulduğu yere gitmesi için GPS takılıp, aç bırakılan Tina, her defasında, eve geri döndü. Çalışmalarda katkısı olmayan köpek, bir süre sonra Angela Berzeg’e teslim edildi.

Tina, Angela Berzeg ile İstanbul Büyükada’daki evlerine dönerken, ekip sayısı artırılarak devam edilen arama çalışmaları Korhan Berzeg kaybolduktan 130 gün sonra, 24 Ekim’de sonlandırıldı.

Korhan Berzeg’den ilk iz | Kemik parçalarını bulan muhtar konuştu: Pantolonun alt kısmı parçalanmıştı, kafatası yoktu - 4

YAKLAŞIK 1 YIL SONRA İLK İZ

Berzeg’in kayboluşundan 312 gün sonra, dün saat 13.30 sıralarında Gelgeç Mahallesi Muhtarı Ahmet Gülay, mahalleye gelen su ile ilgili inceleme yaptığı sırada Korhan Berzeg’in Armutlu Mahallesi’nde bulunan evinin 4 kilometre uzağındaki ormanda dere kenarında Berzeg’e ait kimlik ve kredi kartı, kıyafet ile insana ait olduğu değerlendirilen kemik parçaları buldu.

Korhan Berzeg’den ilk iz | Kemik parçalarını bulan muhtar konuştu: Pantolonun alt kısmı parçalanmıştı, kafatası yoktu - 5

KEMİK PARÇALARI İNCELEMEYE ALINDI

Gülay’ın haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi. Cumhuriyet Savcısı ile jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptığı çalışmanın ardından kemik parçaları ile kıyafet ve eşya parçaları incelenmek üzere alındı.

Korhan Berzeg’den ilk iz | Kemik parçalarını bulan muhtar konuştu: Pantolonun alt kısmı parçalanmıştı, kafatası yoktu - 6

“KEMİKLER ARASINDA KAFATASI YOK”

Olaya ilişkin açıklama yapan muhtar Gülay, “Mahallemizin suyunda sorun oldu. Borularda patlama olduğunu düşündük. Boruların geçtiği güzergahı ararken kıyafetleri gördük. Kıyafetin cebinden Korhan Berzeg’in toplu ulaşımda kullandığı üzerinde fotoğrafı olan kart çıktı. Fotoğrafı bozulmamış haldeydi. Kredi kartı, cüzdanının içindeydi. Kıyafetlerinin 1 metre uzağında kemikler vardı. Kafatası yoktu. Hemen jandarmaya haber verdik.” dedi.

Korhan Berzeg’den ilk iz | Kemik parçalarını bulan muhtar konuştu: Pantolonun alt kısmı parçalanmıştı, kafatası yoktu - 7

PANTOLONUN ALT KISMI PARÇALANMIŞ

Berzeg’in, köpeği ile birlikte yürüyüş yaptığı yolun üst kısmındaki dere kenarında bulunan pantolonun üst kısmının bütün halde olduğu ancak paça kısımlarının parçalandığı öğrenildi.

Pantolonun alt kısmının parçalanıp, yırtılmış olması, hayvan saldırısını güçlendirirken, cesedin hayvanlar tarafından parçalanarak dere kenarına getirilmiş olma ihtimali üzerinde duruluyor.
Korhan Berzeg’den ilk iz | Kemik parçalarını bulan muhtar konuştu: Pantolonun alt kısmı parçalanmıştı, kafatası yoktu - 8

YOLUNU MU KAYBETTİ?

Korhan Berzeg’e ait eşyaların daha önce defalarca aranan bölgenin üst kısmında, patika yolda bulunması ise alzheimer hastası olan Berzeg’in yolunu kaybetmiş olma ihtimalini güçlendirirken, yetkililer kemik ve kıyafetlerin bulunduğu patika yola Berzeg’in inmesinin mümkün olmadığını belirtti.

Korhan Berzeg’den ilk iz | Kemik parçalarını bulan muhtar konuştu: Pantolonun alt kısmı parçalanmıştı, kafatası yoktu - 9

TİNA’NIN GERİ DÖNÜŞÜNDEKİ ŞÜPHELER

Korhan Berzeg’in 74 gün sonra eve dönen köpeği Tina’nın, bakımlı olması, üzerinde arazide kaldığına dair kir, toprak ve çamur gibi izlerin bulunmaması ve patilerinin temiz olması ise farklı ihtimalleri de gündeme getiriyor.

İlk olarak yakın bölgede alıkonulurken bırakıldığı ya da kaçtığı değerlendirilen Tina’nın, incelenen dışkı ve kan örneklerinde de doğada kalmadığı bulgularına ulaşılmıştı.

Yetkililer, dere kenarında bulunan kemik parçalarının Berzeg’e ait olması halinde, kaybolmanın dışında faklı ihtimallerin de gündeme geleceğini ve soruşturmanın bu yönde yürütüleceğini kaydetti.
Korhan Berzeg’den ilk iz | Kemik parçalarını bulan muhtar konuştu: Pantolonun alt kısmı parçalanmıştı, kafatası yoktu - 10

KADAVRA KÖPEĞİ İLE ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Korhan Berzeg’in Armutlu Mahallesi’ndeki evinden itibaren 2,5 kilometrelik alanda bu sabah yeniden arama çalışması başlatıldı.

4 jandarma, 1 komando ve 1 köpekli arama timinin katıldığı arama çalışmasında kadavra köpeği ile iz sürülüyor.

Daha iyi koku alması ve iz sürmesi için, kadavra köpeğinin 20 dakika aktif olarak iz sürüp, 40 dakika dinlendirildiği de öğrenildi.

Korhan Berzeg’den ilk iz | Kemik parçalarını bulan muhtar konuştu: Pantolonun alt kısmı parçalanmıştı, kafatası yoktu - 11

İNGİLTERE’DEKİ KIZI TÜRKİYE’YE GELİYOR

Bulunan kemik parçası DNA analizi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderilecek.

Korhan Berzeg’in kızı Nisa Berzeg’in DNA örneği vermesi için İngiltere’den Türkiye’ye geleceği öğrenildi.

Yapılan karşılaştırma sonucu, kemik parçasının 313 gündür kayıp olan Korhan Berzeg’e ait olup olmadığı belirlenecek.
Korhan Berzeg’den ilk iz | Kemik parçalarını bulan muhtar konuştu: Pantolonun alt kısmı parçalanmıştı, kafatası yoktu - 12

SONUÇLAR 2-3 HAFTA İÇİNDE NETLEŞECEK

Berzeg ailesinin avukatı Emre Akkaş, kimlik ve kredi kartlarının Berzeg’e ait olduğunu doğruladı.

Olayın ardından Gönen’e gelen avukat Akkaş, “Biz tabii çok şaşkınız. Şu anda savcılık nezdinde, kolluk kuvvetlerinin incelemeleri de bölgede devam etmekte. Tam da dün bu saatlerde ve Korhan Bey’in Armutlu’daki evine çok da yakın bir lokasyonda, 3 kilometrelik bir lokasyonda bulundu bu bulgular. Süreç devam ediyor, biz de tabii dosyayı takip ediyoruz. Onun için İstanbul’dan Gönen’e geldik.” dedi.

Avukat Akkaş, “Muhtemelen 2 ile 3 hafta arasında bir süre içerisinde de sonuca erişileceği, o bulguların Korhan Bey'e ait olup olmadığıyla alakalı nihai bir sonuca varılacağını biz de bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.

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