Korhan Berzeg’den ilk iz | Kemik parçalarını bulan muhtar konuştu: Pantolonun alt kısmı parçalanmıştı, kafatası yoktu
Balıkesir’de yaklaşık 1 yıl önce kaybolan Korhan Berzeg’den bir ize ulaşıldı. Berzeg’in evine yakın bir mesafede insana ait olduğu düşünülen kemik parçaları bulundu. Kemik parçalarının yanında Berzeg’in kıyafetleri, kimlik ve kredi kartı olduğu da görüldü. Kemik parçalarını bulan mahalle muhtarı, “Kıyafetlerinin 1 metre uzağında kemikler vardı. Kafatası yoktu.” dedi. Kemik parçaları DNA testi için Adli Tıp Kurumu’na gönderilirken, bölgede arama çalışmalarına yeniden başlandı.
Balıkesir’in Gönen ilçesinde kaybolan Korhan Berzeg’in bir yıl sonra izine ulaşıldı.