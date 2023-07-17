Korhan Berzeg’i arama çalışmalarında 1 ay geride kaldı (200 kilometrelik alanda tek bir iz yok)

ARAMA ÇALIŞMALARINDA 1 AY GERİDE KALDI

Kayıp ihbarı üzerine başlatılan çalışmalarda 1 ay geride kaldı. Çalışmalara, Bursa Jandarma Arama-Kurtarma (JAK), Ankara Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK), Balıkesir Jandarma Komando, Jandarma Asayiş, Jandarma Olay Yeri İnceleme (OYİ), Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ile Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı özel harekat ve çevik kuvvet ekipleri, AFAD, UMKE, AKUT, GÖNDAK ve SAR ekipleri ile iz takip ve kadavra köpekleri katılıyor.