Korhan Berzeg’i arama çalışmalarında 1 ay geride kaldı (200 kilometrelik alanda tek bir iz yok)
İstanbul’dan memleketi Balıkesir’in Gönen ilçesine gelip köpeği ile yürüyüşe çıktıktan sonra kaybolan Korhan Berzeg’i arama çalışmalarında 1 ay geride kaldı. 40 kilometrelik alanı yeniden tarayan ekipler, Gönen ilçe merkezinde de çalışma başlattı; ancak hiçbir iz bulunamadı.
ABD’deki Dünya Bankası’nda bir dönem Asya Direktörü olarak çalışan ve emekli olduktan sonra İstanbul Büyükada’da yaşamaya başlayan Korhan Berzeg, İngiliz uyruklu eşi Angela Berzeg ile birlikte, memleketi Balıkesir’in Gönen ilçesine geldi.