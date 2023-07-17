Korhan Berzeg’i arama çalışmalarında 1 ay geride kaldı (200 kilometrelik alanda tek bir iz yok)

İstanbul’dan memleketi Balıkesir’in Gönen ilçesine gelip köpeği ile yürüyüşe çıktıktan sonra kaybolan Korhan Berzeg’i arama çalışmalarında 1 ay geride kaldı. 40 kilometrelik alanı yeniden tarayan ekipler, Gönen ilçe merkezinde de çalışma başlattı; ancak hiçbir iz bulunamadı.

Korhan Berzeg’i arama çalışmalarında 1 ay geride kaldı (200 kilometrelik alanda tek bir iz yok) - 1

ABD’deki Dünya Bankası’nda bir dönem Asya Direktörü olarak çalışan ve emekli olduktan sonra İstanbul Büyükada’da yaşamaya başlayan Korhan Berzeg, İngiliz uyruklu eşi Angela Berzeg ile birlikte, memleketi Balıkesir’in Gönen ilçesine geldi.

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Korhan Berzeg’i arama çalışmalarında 1 ay geride kaldı (200 kilometrelik alanda tek bir iz yok) - 2

Eşi kahvaltı hazırladığı sırada Doberman cinsi eğitimli köpeği 'Tina' ile 17 Haziran'da yürüyüşe çıkan Korhan Berzeg, bir daha geri dönmedi.

Korhan Berzeg’i arama çalışmalarında 1 ay geride kaldı (200 kilometrelik alanda tek bir iz yok) - 3

ARAMA ÇALIŞMALARINDA 1 AY GERİDE KALDI

Kayıp ihbarı üzerine başlatılan çalışmalarda 1 ay geride kaldı. Çalışmalara, Bursa Jandarma Arama-Kurtarma (JAK), Ankara Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK), Balıkesir Jandarma Komando, Jandarma Asayiş, Jandarma Olay Yeri İnceleme (OYİ), Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ile Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı özel harekat ve çevik kuvvet ekipleri, AFAD, UMKE, AKUT, GÖNDAK ve SAR ekipleri ile iz takip ve kadavra köpekleri katılıyor.

Korhan Berzeg’i arama çalışmalarında 1 ay geride kaldı (200 kilometrelik alanda tek bir iz yok) - 4

ÇALIŞMALAR SABAH 04.00’TE BAŞLIYOR

Çalışmalar kapsamında şu ana kadar 200 kilometrelik alan tarandı. Hava sıcaklığının artması ile ekipler, saat 04.00'ten itibaren 2 koldan çalışıyor.
Korhan Berzeg’i arama çalışmalarında 1 ay geride kaldı (200 kilometrelik alanda tek bir iz yok) - 5

Berzeg'in evinden başlayıp, 40 kilometrekarelik alanı tekrar tarayan ekipler, Gönen Çayı'nın denize döküldüğü 5 kilometrelik dere yatağı ile 3 kilometrelik ormanda detaylı arama yaptı.

Korhan Berzeg’i arama çalışmalarında 1 ay geride kaldı (200 kilometrelik alanda tek bir iz yok) - 6

Havadan ve karadan yürütülen çalışmalara rağmen, herhangi bir sonuç elde edilemedi.

Korhan Berzeg’i arama çalışmalarında 1 ay geride kaldı (200 kilometrelik alanda tek bir iz yok) - 7

İLÇE MERKEZİNDEN DE SONUÇ ÇIKMADI

Şu ana kadar 22 kırsal mahalle, 10 kuyu, 60 metruk bina, ormanlık alanlar, patika yollar, bataklıklar, çeltik tarlaları ve Gönen Çayı'nın çevresinde sürdürülen çalışmalar ilçe merkezine de kaydı.

Korhan Berzeg’i arama çalışmalarında 1 ay geride kaldı (200 kilometrelik alanda tek bir iz yok) - 8

Ekip, Gönen ilçe merkezinde de detaylı arama başlattı.

Korhan Berzeg’i arama çalışmalarında 1 ay geride kaldı (200 kilometrelik alanda tek bir iz yok) - 9

Tüm ihbarların değerlendirildiğini belirten yetkililer, arama çalışmalarının büyük bir titizlikle yürütüldüğünü bildirdi.

Korhan Berzeg’i arama çalışmalarında 1 ay geride kaldı (200 kilometrelik alanda tek bir iz yok) - 10

Öte yandan Gönen Cumhuriyet Savcılığı'nca başlatılan çok yönlü soruşturma sürüyor.

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