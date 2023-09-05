Korhan Berzeg’in eşi Angela Berzeg: “Tina’da bir değişim var”

Angela Berzeg ve Avukatı Emre Akkaş, son durum hakkında bilgi verdi.

“Tina’nın bulunması iyi bir şey ama ben hala eşimin nerede olduğunu merak ediyorum. Özlüyorum ve onu bulmak istiyorum, 81 gün gitti. O kayıpsa ne istiyorlar?” diyen Angela Berzeg, “Tina’nın arama kurtarma çalışmalarıyla geldiğini düşünmüyorum, bir şekilde köye getirildiğini düşünüyorum. Bir şekilde bizim evimize ve arkadaşlarımızın evine geldi, sabahın erken saatlerinde bulundu. İyi bir durumdaydı, beni gördüğü için çok mutluydu. Ben de onu gördüğüme çok memnundum. Eşimin de onu takiben geleceğini umut ettim, ama olmadı. Evet, Tina’da bir değişim var. Gergin, ürkek duruyor, sürekli bana yakın durmak istiyor. Yalnız kalmaktan korkuyor. Gerçekten çocuk gibi, sürekli yanımda kalmak, bana yakın durmak istiyor.” şeklinde konuştu.