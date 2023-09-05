Korhan Berzeg’in eşi Angela Berzeg: “Tina’da bir değişim var”
Balıkesir’de 81 gün önce kaybolan ekonomist Korhan Berzeg’in eşi Angela Berzeg, ailenin köpeği Tina’nın 74’üncü günde geri dönmesine ilişkin konuştu. “Tina’nın bulunması iyi bir şey ama ben hala eşimin nerede olduğunu merak ediyorum.” diyen Angela Berzeg, “Tina’nın arama kurtarma çalışmalarıyla geldiğini düşünmüyorum, bir şekilde köye getirildiğini düşünüyorum.” dedi. Angela Berzeg, Tina’da bir değişim olduğunu da ileri sürdü. Berzeg, “Gergin, ürkek duruyor, sürekli bana yakın durmak istiyor. Yalnız kalmaktan korkuyor.” dedi.
Bir dönem Dünya Bankası’nda da görev yapan 83 yaşındaki ekonomist Korhan Berzeg, Balıkesir’de köpeğiyle birlikte yürüyüşe çıktıktan sonra ortadan kaybolmuştu.
Arama çalışmalarının 74’üncü gününde Korhan Berzeg'in doberman cinsi köpeği Tina bulunmuş, 4 gün boyunca arama çalışmalarına da katılmış daha sonra ise İstanbul’a geri götürülmüştü.