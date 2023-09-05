Korhan Berzeg’in eşi Angela Berzeg: “Tina’da bir değişim var”

Balıkesir’de 81 gün önce kaybolan ekonomist Korhan Berzeg’in eşi Angela Berzeg, ailenin köpeği Tina’nın 74’üncü günde geri dönmesine ilişkin konuştu. “Tina’nın bulunması iyi bir şey ama ben hala eşimin nerede olduğunu merak ediyorum.” diyen Angela Berzeg, “Tina’nın arama kurtarma çalışmalarıyla geldiğini düşünmüyorum, bir şekilde köye getirildiğini düşünüyorum.” dedi. Angela Berzeg, Tina’da bir değişim olduğunu da ileri sürdü. Berzeg, “Gergin, ürkek duruyor, sürekli bana yakın durmak istiyor. Yalnız kalmaktan korkuyor.” dedi.

Korhan Berzeg’in eşi Angela Berzeg: “Tina’da bir değişim var” - 1

Bir dönem Dünya Bankası’nda da görev yapan 83 yaşındaki ekonomist Korhan Berzeg, Balıkesir’de köpeğiyle birlikte yürüyüşe çıktıktan sonra ortadan kaybolmuştu.

Arama çalışmalarının 74’üncü gününde Korhan Berzeg'in doberman cinsi köpeği Tina bulunmuş, 4 gün boyunca arama çalışmalarına da katılmış daha sonra ise İstanbul’a geri götürülmüştü.

TÜRKİYE HABERLERİ

Korhan Berzeg’in eşi Angela Berzeg: “Tina’da bir değişim var” - 2

Berzeg'in eşi Angela Berzeg, 17 Haziran'da kaybolan 83 yaşındaki eşinin yerini bilen, eşini gören ve emniyet güçlerine ihbar eden kişiye 1 milyon liralık ödül verileceğini açıklamıştı.

Korhan Berzeg’in eşi Angela Berzeg: “Tina’da bir değişim var” - 3

Angela Berzeg ve Avukatı Emre Akkaş, son durum hakkında bilgi verdi.

“Tina’nın bulunması iyi bir şey ama ben hala eşimin nerede olduğunu merak ediyorum. Özlüyorum ve onu bulmak istiyorum, 81 gün gitti. O kayıpsa ne istiyorlar?” diyen Angela Berzeg, “Tina’nın arama kurtarma çalışmalarıyla geldiğini düşünmüyorum, bir şekilde köye getirildiğini düşünüyorum. Bir şekilde bizim evimize ve arkadaşlarımızın evine geldi, sabahın erken saatlerinde bulundu. İyi bir durumdaydı, beni gördüğü için çok mutluydu. Ben de onu gördüğüme çok memnundum. Eşimin de onu takiben geleceğini umut ettim, ama olmadı. Evet, Tina’da bir değişim var. Gergin, ürkek duruyor, sürekli bana yakın durmak istiyor. Yalnız kalmaktan korkuyor. Gerçekten çocuk gibi, sürekli yanımda kalmak, bana yakın durmak istiyor.” şeklinde konuştu.

Korhan Berzeg’in eşi Angela Berzeg: “Tina’da bir değişim var” - 4

Ailenin avukatı Emre Akkaş ise şunları söyledi:

“Şoke edici ve umutlandırıcı bir gelişme. Angela Tina’ya 74.günde kavuştu. Korhan Bey’i de bekliyordu ancak hala ulaşılamadı. Tabi Tina’nın bulunması bu noktada özellikle jandarma arama kurtarma ekiplerinin, onun da desteğiyle Korhan Bey’e ulaşmak için belki bir fırsat. Emniyet güçlerimiz bunları değerlendiriyor, üzerinden herhangi bir iz çıkarsa ya da köpeğin yönlendirebileceği bir yön olursa, değerlendirilecek.”

Korhan Berzeg’in eşi Angela Berzeg: “Tina’da bir değişim var” - 5

“Köpeğin yaralanmalı, problemli bir şekilde Angela’ya ulaşmadığı bilgisi iletildi. Köpeğin kendi başına 74 gün sonra gelme ihtimali, farklı ihtimaller de göz önünde bulundurularak, emniyet birimlerimiz farklı bütün ihtimallerle göz önünde bulundurularak değerlendiriliyor. Bize iletilen biri bırakmış, biri getirmiş teslim etmiş gibi net bir bilgi yok. Şu bir gerçek ki 74 gün sonra köpeğin eve gelmesi, bütün ihtimallerin göz önünde bulundurulması gereken bir konu olduğunu gösteriyor. Kendisinin gelmiş olması ihtimali dahil tüm ihtimaller değerlendiriliyor.”

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